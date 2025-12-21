شهادت دو فلسطینی در تیراندازی ارتش اسرائیل در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اثر تیراندازی ارتش رژیم صهیونیستی در نقاط مختلف کرانه باختری اشغالی، دو فلسطینی که یکی از آنان نوجوان است، شامگاه شنبه به شهادت رسیدند و دو نفر دیگر نیز زخمی شدند.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد: «ریان محمد عبدالقادر ابو معلا» نوجوان 16 ساله در شهرک قباطیه، جنوب‌غربی جنین در شمال کرانه باختری، بر اثر تیراندازی ارتش اسرائیل به شهادت رسید و پیکر او نیز توسط نیروهای اسرائیلی توقیف شد.

پیش‌تر همین وزارتخانه خبر شهادت «احمد سائد زیود» جوان 22 ساله را در شهرک «السیلة الحارثیة» در غرب جنین بر اثر تیراندازی نظامیان اسرائیلی تأیید کرده بود.

جمعیت هلال‌احمر فلسطین نیز در بیانیه‌ای پیش از وزارت بهداشت اعلام کرده بود که نیروهای امدادی این جمعیت، جوانی 22 ساله را با اصابت گلوله جنگی به سینه، از روستای السیلة الحارثیة به بیمارستان منتقل کردند. تلاش‌ها برای احیای قلب و ریه او بی‌نتیجه ماند و شهادتش اعلام شد.

به گفته شاهدان عینی، ارتش اسرائیل همزمان با یورش به شهرک السیلة الحارثیة، به شهرک قباطیه نیز حمله کرده و در خیابان‌های این مناطق مستقر شده است.

با شهادت این دو، شمار شهدای فلسطینی در جریان تشدید حملات اسرائیل به کرانه باختری، به بیش از 1102 نفر رسیده است؛ همچنین حدود 11 هزار نفر زخمی و بیش از 21 هزار نفر بازداشت شده‌اند.

از سوی دیگر، خبرگزاری رسمی فلسطین «وفا» گزارش داد که یک جوان فلسطینی در نزدیکی اردوگاه «نور شمس» شرق شهر طولکرم بر اثر تیراندازی ارتش اسرائیل زخمی شد.

این خبرگزاری افزود: نیروهای اسرائیلی که در داخل و اطراف اردوگاه نور شمس حضور داشتند، به سمت جوانی در نزدیکی ورودی غربی اردوگاه تیراندازی کردند که منجر به اصابت گلوله به پاهای او شد و به بیمارستان دولتی طولکرم منتقل گردید.

