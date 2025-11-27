به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی فلسطین از شهادت یک جوان ۲۰ ساله به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی شامگاه چهارشنبه در شهر قباطیه، جنوب جنین در شمال کرانه باختری خبر دادند. این حادثه همزمان با عملیات نظامی گسترده ارتش اسرائیل در استان طوباس روی داده است.
وزارت بهداشت فلسطین در بیانیهای اعلام کرد «اسامه یاسر محمد کمیل» (۲۰ ساله) بر اثر اصابت گلوله نیروهای اسرائیلی در جریان درگیریهای شهر قباطیه به شهادت رسیده است.
شاهدان گفتند نیروهای ارتش اشغالگر پس از یورش به شهر و روبهرو شدن با اعتراض جوانان محلی، به سوی آنان آتش گشودند.
به گفته اهالی، نظامیان چندین خانه را تفتیش و تخریب کردند.
ویدیوهایی از صحنه درگیری نشان میدهد کودکان فلسطینی با پرتاب سنگ به خودروهای نظامی اسرائیل در قباطیه واکنش نشان میدهند.
همزمان با این حادثه، رادیو دولتی «صوتفلسطین» خبر داد که ارتش اسرائیل به روستای السیله الحارثیه در شمال غرب جنین نیز یورش برده و با مقاومت مردمی روبهرو شده است.
همچنین سبسطیه، اوصرین، قفین، کفر مالک و حوسان از دیگر مناطق هدف حملات شب گذشته بودند.
در جریان حمله به حوسان، نیروهای اسرائیلی یک جوان فلسطینی را بازداشت کردند.
در طوباس، ارتش اسرائیل از صبح چهارشنبه عملیاتی گسترده را آغاز کرده که بر پایه گزارش باشگاه اسیران فلسطینی و صلیب سرخ، تاکنون ۶۰ نفر بازداشت، ۱۰ نفر زخمی و دهها خانواده بیخانمان شدهاند.
با شهادت جوان امروز، شمار فلسطینیان کشتهشده در کرانه باختری از آغاز جنگ اسرائیل علیه غزه از ۲۰۲۳ تاکنون، به ۱۰۸۳ نفر رسیده است.
تعداد مجروحان به بیش از ۱۱ هزار نفر و بازداشتشدگان به حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ نفر افزایش یافته است.
بر اساس آمار رسمی، جنگ دو ساله اسرائیل در غزه که با امضای آتشبس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ پایان یافت، بیش از ۶۹ هزار شهید و ۱۷۰ هزار زخمی برجای گذاشته است.
