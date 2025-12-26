کشته شدن ۲ اسرائیلی در عملیات استشهادی مقاوم فلسطینی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حمله‌ای شامل زیر گرفتن با خودرو و چاقوکشی در منطقه بسان در شمال اراضی اشغالی، دو اسرائیلی کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند. پلیس اسرائیل اعلام کرده است که عامل این حادثه یکی از ساکنان کرانه باختری بوده است.

اورژانس اسرائیل اعلام کرد که این عملیات دوگانه در بسان در سه محل مختلف رخ داده است؛ به‌گونه‌ای که یک اسرائیلی با چاقو کشته شد و فرد اسرائیلی دیگری بر اثر زیر گرفته شدن با خودرو جان خود را از دست داد و شش نفر دیگر نیز زخمی شدند.

خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که عامل حمله جوانی فلسطینی بوده است که ابتدا با خودرو یک اسرائیلی را زیر گرفت، سپس از خودرو پایین آمد و یک اسرائیلی را با چاقو هدف قرار داد. به گفته او، عامل عملیات هدف تیراندازی پلیس قرار گرفت و بازداشت شد.

پلیس اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که عامل این عملیات اهل کرانه باختری بوده و بر اثر تیراندازی زخمی شده است. شبکه ۱۲ اسرائیل نیز گزارش داد که او در وضعیت جسمی متوسط به بیمارستان منتقل شده است.

در همین حال، رسانه رسمی اسرائیل گزارش داد که عامل عملیات اهل شهر «قباطیه» در استان جنین است. رادیو ارتش اسرائیل نیز به نقل از منبعی در شاباک اعلام کرد که نام او «احمد ابو الرب» است و به جنبش جهاد اسلامی وابسته است.

این منبع امنیتی همچنین گفت که عامل عملیات چند روز پیش به داخل اسرائیل نفوذ کرده و تا زمان اجرای این حمله در آنجا باقی مانده بود. پلیس اسرائیل اعلام کرده که تحقیقات درباره این حادثه در تمام محل‌های وقوع آن ادامه دارد.

