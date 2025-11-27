یورش ارتش اسرائیل به شهر قباطیه؛ جوان فلسطینی ۲۰ ساله شهید شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه چهارشنبه در جریان یورش به شهر قباطیه در شمال کرانه باختری اشغالی، یک جوان فلسطینی را به شهادت رساند. این اقدام همزمان با حمله گسترده ارتش به استان طوباس از صبح همان روز صورت گرفت.

وزارت بهداشت فلسطین در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد: «اسامه یاسر محمد کمیل» ۲۰ ساله در شهر قباطیه واقع در جنوب جنین، بر اثر تیراندازی نیروهای اشغالگر به شهادت رسید.

شاهدان عینی گزارش دادند که نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی پس از ورود به شهر، با جوانانی که به سمت آنان سنگ پرتاب کردند درگیر شده و به سوی آنان تیراندازی کردند که منجر به شهادت کمیل شد. آنان همچنین به یورش به چندین منزل و بازرسی آن‌ها اشاره کردند.

از سوی دیگر، رادیوی رسمی «صوت فلسطین» خبر داد که در جریان یورش ارتش به روستای «السِیلة الحارثیة» در شمال غرب جنین، درگیری‌هایی رخ داد اما گزارشی از مجروحان منتشر نشد.

این رسانه همچنین از یورش ارتش به چندین شهر و روستا در شمال کرانه باختری خبر داد؛ از جمله «سبسطیه» در شمال غرب نابلس، «اوصرین» در جنوب شرق نابلس، و «قِفین» در شمال طولکرم.

به گفته این منبع، حملات ارتش همچنین روستاهای «کُفر مالک» در شمال شرق رام‌الله و «حوسان» در غرب بیت‌لحم را دربر گرفت که در جریان آن یک جوان فلسطینی بازداشت شد.

این یورش‌ها همزمان با حمله گسترده ارتش رژیم صهیونیستی به استان طوباس از صبح چهارشنبه انجام شد؛ حمله‌ای که بنا بر اعلام «نادی الاسیر» و صلیب سرخ، به بازداشت ۶۰ فلسطینی، زخمی شدن ۱۰ نفر و مجبور کردن ده‌ها خانواده به ترک خانه‌هایشان منجر شد.

گفتنی است با شهادت اسامه کمیل در جنین، شمار شهدای فلسطینی در نتیجه تشدید حملات ارتش و شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری، از آغاز جنگ نسل‌کشی علیه غزه تاکنون به بیش از ۱۰۸۳ نفر رسیده است. همچنین حدود ۱۱ هزار نفر زخمی و بیش از ۲۰ هزار و ۵۰۰ نفر بازداشت شده‌اند.

