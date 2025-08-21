حملات تازه داعش در حوضه دریاچه چاد/ نیروهای مشترک ضدترور زیر فشار

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش‌هایی مبتنی بر منابع محلی و میدانی حاکی است که گروه‌های افراطی در منطقه دریاچه چاد بار دیگر حملاتی را علیه پایگاه‌های نظامی ارتش‌های نیجریه و چاد انجام داده‌اند. این حملات با استفاده از تاکتیک‌های یورش و عقب‌نشینی، نفوذ، کمین و برنامه‌ریزی‌های نوین صورت گرفته است.

بر اساس آنچه پایگاه آفریقا ریپورت به نقل از سربازان میدانی گزارش کرده، این حملات با سرعت، سازماندهی قوی و سطح بالای تسلیح و مهارت همراه بوده و سربازان ارتش‌های نیجریه و چاد را دچار سردرگمی کرده است.

یکی از سربازان نیجریه‌ای که از حمله‌ای به اردوگاه ارتش کشورش در مرز با کامرون جان به در برده، گفته است: مهاجمان افراطی سلاح‌هایی سنگین‌تر از ما در اختیار داشتند و توانستند تعدادی از نیروهای ما را بکشند.

ریشه‌های بحران

حضور منظم این گروه‌های مسلح در حوضه دریاچه چاد به سال ۲۰۰۹ میلادی و اعدام «محمد یوسف» مبلغ سلفی بازمی‌گردد. پس از آن، پیروانش گروه «بوکوحرام» را به رهبری «ابوبکر شکاو» بنیان‌گذاری کردند و به صورت سازمان‌یافته فعالیت‌های مسلحانه خود را آغاز کردند.

بوکوحرام در سال ۲۰۱۴ میلادی با حملات خونین خود در شمال شرق نیجریه و کشورهای همسایه شهرت یافت و بارها نیروهای دولتی و همکاران آنان را هدف قرار داد. در سال ۲۰۲۱، گروه «داعش – ولایت غرب آفریقا» به مواضع شکاو در جنگل سامبیسا یورش برد و رهبر بوکوحرام در پی شکست‌ها خودکشی کرد.

از آن زمان، بوکوحرام به حملات پراکنده‌تر محدود شد، در حالی که داعش در منطقه قدرت بیشتری یافت.

اوج‌گیری دوباره خشونت‌ها

از آوریل ۲۰۲۵، موج جدیدی از حملات در حوضه دریاچه چاد به راه افتاده است که عمدتاً توسط داعش – ولایت غرب آفریقا هدایت می‌شود. این حملات بیشتر مناطقی را هدف گرفته که پیش‌تر در کنترل بوکوحرام بود.

براساس آمار منتشرشده در هفته‌نامه «النبأ» داعش، این گروه مسئولیت ۲۳۲ حمله را تنها در فاصله ژانویه تا ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵ در منطقه دریاچه چاد بر عهده گرفته است. این در حالی است که بوکوحرام و متحدانش فقط ۲۲ حمله انجام داده‌اند که اغلب در نیجریه و تعداد اندکی در نیجر و کامرون بوده است.

«ونسان فوشه» پژوهشگر فرانسوی مسائل آفریقا می‌گوید: قدرت داعش – ولایت غرب آفریقا در توانایی آن برای تطبیق با تاکتیک‌های نظامی و دسترسی به تجهیزات جدیدی مانند سامانه‌های دید در شب نهفته است.

ائتلاف متزلزل

چهار کشور نیجریه، نیجر، چاد و کامرون برای مقابله با تروریسم «نیروی مشترک چندملیتی» را تشکیل دادند که در سال ۲۰۱۵ فعال شد. در همان سال، «محمد بخاری» رئیس‌جمهور وقت نیجریه اعلام کرد بوکوحرام از نظر فنی شکست خورده، هرچند حملاتش ادامه داشت.

امروز اما این تلاش‌ها با ناکامی روبه‌روست. نیجر در سال ۲۰۲۳ پس از بحران سیاسی و تنش با نیجریه مشارکت خود در نیروی مشترک چندملیتی را متوقف کرد. در اواخر ۲۰۲۴، پس از کشته شدن ۴۰ سرباز چادی، «محمد ادریس دبی» رئیس‌جمهور چاد تهدید به خروج از این ائتلاف کرد. کامرون نیز به دلیل جنگ با جدایی‌طلبان در شمال‌غرب کشور و تلفات سنگین، در موقعیت دشواری قرار دارد. ارتش نیجریه هم با بحران جدی ناشی از افزایش فعالیت باندهای مسلح و خشونت‌های قومی و اجتماعی دست به گریبان است. این شرایط باعث شده مبارزه با تروریسم در منطقه با عقب‌گرد آشکار روبه‌رو شود.

