مسیحیان و مسلمانان نیجریه‌، تهدیدات نظامی ترامپ را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گروههای مذهبی نیجریه، مخالفت خود را با تهدیدات دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، مبنی بر احتمال مداخله نظامی در واکنش به کشته شدن مسیحیان در این کشور اعلام کردند.
نیجریه، پرجمعیتترین کشور آفریقا، تقریباً بهطور مساوی میان شمال مسلماننشین و جنوب مسیحینشین تقسیم شده است. این کشور سالهاست با درگیریهایی مواجه است که به گفته کارشناسان، جان مسلمانان و مسیحیان را به یک اندازه گرفته است.
در ماههای اخیر، روایتهایی در شبکههای اجتماعی درباره «نسلکشی مسیحیان» و «آزار مذهبی» در نیجریه منتشر شده که توجه محافل راستگرای افراطی در آمریکا و اروپا را جلب کرده است.
دانجوما دیکسون اوتا، یک مقام محلی مسیحی در ایالت پلاتو که مسلمانان و مسیحیان در آن در کنار هم زندگی میکنند، گفت: «مسیحیان کشته میشوند، اما نمیتوان انکار کرد که مسلمانان نیز قربانی خشونت هستند.»
ترامپ در پایان هفته گذشته در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که از پنتاگون خواسته است تا طرحی برای حمله احتمالی به نیجریه تهیه کند. او در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فرانسه درباره احتمال اعزام نیروهای زمینی یا انجام حملات هوایی گفت: «این امکان وجود دارد. گزینههای زیادی در نظر دارم.»
وی افزود: «آنها مسیحیان را میکشند، آن هم به تعداد زیاد. ما اجازه نمیدهیم چنین چیزی ادامه پیدا کند.»
در شمال شرق نیجریه، بیش از ۱۵ سال است که خشونتهای گروه افراطی اسلامی بوکوحرام ادامه دارد. طبق گزارش سازمان ملل، این درگیریها تاکنون بیش از ۴۰ هزار کشته برجای گذاشته و دو میلیون نفر را آواره کرده است. با توجه به جمعیت عمدتاً مسلمان این منطقه، بیشتر قربانیان نیز مسلمان بودهاند.
ابوبکر گاماندی، رئیس اتحادیه ماهیگیران در ایالت بورنو و از مسلمانان این منطقه، گفت: «حتی کسانی که روایت نسلکشی مسیحیان را تبلیغ میکنند، میدانند که این روایت درست نیست.»
چوکووما سولودو، فرماندار مسیحی ایالت آنامبرا نیز با مداخله نظامی آمریکا مخالفت کرد و گفت: «واشنگتن باید در چارچوب قوانین بینالمللی عمل کند.»
در شمال غرب نیجریه، گروههای مسلح موسوم به «راهزنان» به روستاها حمله کرده، ساکنان را میکشند و میربایند. همچنین در مناطق مرکزی کشور، درگیریهای مکرری میان دامداران مسلمان و کشاورزان مسیحی رخ میدهد که به خشونتها رنگ و بوی مذهبی میدهد، هرچند کارشناسان معتقدند که ریشه اصلی این درگیریها رقابت بر سر زمین و منابع ناشی از رشد جمعیت است.
