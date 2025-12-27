۶ نکته درباره جزئیات حمله موشکی آمریکا به مواضع داعش در نیجریه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه‌های بین‌المللی جزئیات حملات نظامی آمریکا در روز پنجشنبه را که مواضع داعش در شمال غرب نیجریه هدف قرار داد، بررسی کرده‌اند و همچنین به مسئله ارتباط این حمله با پرونده آزار مسیحیان پرداخته‌اند.

این حمله پس از چند هفته تهدید دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا علیه دولت نیجریه انجام شد. ترامپ هشدار داده بود اگر کشتار مسیحیان توسط گروه‌های مسلح اسلامی متوقف نشود، واشنگتن اقدام نظامی مستقیم انجام خواهد داد.

ترامپ در پستی در پلتفرم Truth Social نوشت: ایالات متحده ضربه‌ای سنگین و مرگبار علیه اوباش تروریست داعش در شمال غرب نیجریه وارد کرد؛ کسانی که مسیحیان بی‌گناه را در سطحی هدف قرار داده و کشته‌اند که سال‌ها ـ بلکه قرن‌ها ـ نمونه‌اش دیده نشده است!

در مقابل، دولت نیجریه تأکید می‌کند که خشونت‌ها در کشور را گروه‌های مسلح مختلف با انگیزه‌های گوناگون هدایت می‌کنند و قربانیان آن نیز هم از میان مسیحیان و هم مسلمانان هستند؛ بنابراین فروکاستن این بحران به آزار مذهبی یک طرف خاص، برداشت نادرستی از واقعیت است.

۱ - جزئیات حمله چه بود؟

یک منبع نظامی به روزنامه نیویورک تایمز گفت که این حمله با استفاده از یک ناو نیروی دریایی آمریکا در خلیج گینه انجام شد که بیش از ۱۲ موشک کروز توماهاوک شلیک کرد. این موشک‌ها دو اردوگاه متعلق به داعش را در ایالت سوکوتو در شمال غرب نیجریه هدف گرفتند.

این مسئول نظامی ـ که نخواست نامش فاش شود ـ افزود که عملیات با هماهنگی ارتش نیجریه انجام شده است.

ایالت سوکوتو در مرز نیجریه و نیجر قرار دارد و شاخه‌ای از داعش به نام «داعش – شاخه ساحل» یا «لاکوراوا» در آن فعالیت می‌کند که هم نیروهای دولتی و هم غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد.

طبق ارزیابی اولیه فرماندهی آفریقای ارتش آمریکا (آفریکوم)، چندین عنصر داعش در این حمله کشته شده‌اند.

واشنگتن پست اشاره می‌کند که در نیجریه دو شاخه وابسته به داعش فعال هستند که شاخه اول، داعش – شاخه ساحل (یا لاکوراوا) در شمال غرب نیجریه و شاخه دوم، داعش در غرب آفریقا (منشعب از بوکوحرام) در شمال شرق نیجریه است و احتمالاً شاخه هدف قرارگرفته همان لاکوراوا بوده است.

۲ - چرا ترامپ به نیجریه حمله کرد؟

روزنامه گاردین به جنبه سیاسی این حمله پرداخته و می‌نویسد که این اقدام نتیجه فضای رو به رشد رسانه‌ای در میان جریان راست آمریکا است که سال‌هاست ادعا می‌کند مسیحیان در نیجریه به‌صورت نظام‌مند تحت آزار هستند.

سیاستمداران جمهوری‌خواهی مانند تد کروز هم این روایت را تقویت کرده و خواستار فشار علیه دولت نیجریه شده‌اند.

گاردین می‌نویسد این پرونده نقشی مهم در بسیج پایگاه اجتماعی ترامپ ـ به‌ویژه انجیلی‌ها ـ دارد.

در حالی که فرمانده آفریکوم اعلام کرده هدف حمله، مقابله با گروه‌های افراطی بوده، وب‌سایت اینترسپت نسبت به احتمال تلفات غیرنظامیان هشدار داده و یادآوری کرده که در عملیات‌های قبلی آمریکا نیز چنین اتفاقاتی رخ داده است.

۳ - واکنش دولت نیجریه چه بود؟

دولت نیجریه، اتهام نسل‌کشی علیه مسیحیان را رد کرد و گفت که گروه‌های مسلح در کشور با انگیزه‌های متنوع فعالیت می‌کنند و قربانیان آنها از تمام ادیان هستند.

بولا احمد تینوبو رئیس جمهور نیجریه تأکید کرد که نیجریه، کشوری دموکراتیک با آزادی مذهبی است و تصویرسازی از نیجریه به‌عنوان کشوری غیرمداراگر دینی، نادرست است.

با این حال، وزارت خارجه نیجریه اعلام کرد که همچنان به همکاری امنیتی با آمریکا ادامه می‌دهد.

۴ - نقشه واقعی بحران چگونه است؟

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که خشونت در نیجریه فقط مذهبی نیست، بلکه با نزاع بر سر منابع، فقر، ضعف اقتصادی و فعالیت گروه‌های تبهکار در هم تنیده است.

در ایالت سوکوتو نیز باندهای مسلحی فعال‌اند که آدم‌ربایی برای دریافت باج انجام می‌دهند و هم مسلمانان و هم مسیحیان را قربانی می‌کنند.

نیجریه بیش از یک دهه است درگیر شورش‌های مسلحانه است و ده‌ها هزار نفر در این مدت کشته شده‌اند.

۵ - آیا واقعاً مسیحیان هدف قرار می‌گیرند؟

گاردین می‌گوید نیجریه رسماً کشوری سکولار است که جمعیت آن ۵۳ درصد مسلمان و ۴۵ درصد مسیحی و بقیه دارای باورهای بومی هستند.

در مناطق مرکزی نیجریه، درگیری بین چوپانان مسلمان فولانی و کشاورزان مسیحی بیشتر ناشی از کمبود زمین و آب است تا اینکه صرفاً با انگیزه‌های دینی باشد.

کارشناسان هشدار می‌دهند بزرگ‌نمایی مذهبی بحران در نیجریه، می‌تواند تنش‌های فرقه‌ای را در این کشور، شعله‌ورتر کند.

۶ - واکنش مردم نیجریه چه بود؟

طبق گزارش «بیزنس اینسایدر آفریقا»، این حمله واکنش‌های تندی را در داخل نیجریه برانگیخت.

شیخ احمد غومی خواستار توقف همکاری نظامی با آمریکا شد و هشدار داد که این مداخلات معمولاً بحران را پیچیده‌تر می‌کند و غیرنظامیان را قربانی می‌سازد و انگیزه‌های سیاسی پشت خود دارد.

در شبکه‌های اجتماعی نیز دیدگاه‌ها متفاوت بود. حامیان ترامپ از حمله استقبال کردند. برخی مسلمانان شمال نیجریه گفتند داعش دشمن همه مردم است. فعالان حقوق بشری نسبت به تشدید حضور نظامی خارجی هشدار دادند و بسیاری نگران‌اند که این اقدام راه را برای حضور دائمی نظامی آمریکا در نیجریه باز کند.

