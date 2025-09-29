به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز دوشنبه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کنفرانسی مطبوعاتی مشترک با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، خبر از دستیابی به توافقی قریب‌الوقوع در موضوع جنگ در نوار غزه داد. ترامپ فلسطینیان را به «تحمل مسئولیت سرنوشت‌شان» فراخواند و تأکید کرد که طرح ارائه‌شده به‌گونه‌ای تدوین شده که در نهایت امنیت دائمی برای اسرائیل فراهم کند.

در مقابل، نتانیاهو اظهار داشت که طرح پیشنهادی آمریکا «کاملاً با اهداف اسرائیل همخوانی دارد» و بر لزوم تغییرات بنیادین در وضعیت غزه تأکید کرد، از جمله تأکید بر اینکه «نقش تشکیلات خودگردان در غزه بدون تحولات اساسی ممکن نیست.»

جزئیات طرح پیشنهادی و نکات مورد تأکید دو طرف

طرح آمریکا شامل ۲۱ بند است که موضوعاتی مانند آتش‌بس فوری، تبادل اسرای بازداشتی، بازگرداندن تدریجی نیروهای اسرائیلی از غزه، و خلع سلاح گروه حماس را در بر می‌گیرد.

ترامپ ابراز امیدواری کرد که طرح هرچه زودتر مورد پذیرش قرار گیرد و آن را گامی تاریخی در تحقق صلح گسترده‌تر در منطقه تلقی کرد.

نتانیاهو تأکید کرد که حتی پس از پذیرش طرح، اسرائیل باید تضمین کند که غزه دیگر به تهدیدی علیه امنیت این کشور بدل نشود و از لحاظ امنیتی کنترل نهایی را حفظ کند.

از دید نتانیاهو، بدون «تحول بنیادین» در ساختار حکومتی غزه، تشکیلات خودگردان فلسطینی نمی‌تواند نقشی مؤثر در این منطقه ایفا کند.

چالش‌ها و ابهامات پیش رو

اگرچه ترامپ و نتانیاهو با خوش‌بینی درباره این طرح سخن گفتند، اما هنوز چند نکته محفوظ است:

پذیرش حماس:

تا کنون حماس واکنشی رسمی به طرح نشان نداده و موانع زیادی برای پذیرش خلع سلاح و خروج از کنترل غزه وجود دارد.

نقش تشکیلات خودگردان:

تأمین نقش و قدرت تشکیلات فلسطینی در غزه یکی از موضوعات حساس در طرح است. نتانیاهو خواستار تغییرات عمیق و کنترل امنیتی اسرائیل است.

نظارت بین‌المللی:

حضور نهادها یا کشورهای ثالث برای نظارت بر اجرای توافق — به ویژه در بازسازی غزه و تضمین آشتی — یکی از عناصر محتمل طرح به شمار می‌رود.

مرحله‌پذیری در اجرا:

حتی در صورت پذیرش اولیه، اجرای کامل مفاد ۲۱ بند طرح ممکن است به مراحلی تقسیم شود و نیازمند تضمین‌های فنی، امنیتی و سیاسی باشد.

تأثیرات منطقه‌ای و بین‌المللی

این طرح، اگر عملی شود، می‌تواند نقطه عطفی در روند صلح در خاورمیانه باشد. ترامپ امیدوار است که چنین توافقی نه فقط جنگ در غزه را خاتمه دهد، بلکه پایه‌ای برای صلح گسترده‌تر در منطقه فراهم آورد.

از سوی دیگر، اسرائیل در شرایطی داخلی و منطقه‌ای پیچیده قرار دارد که پذیرش طرح ممکن است با مقاومت جناح‌های تندرو همراه شود، اما حمایت رسمی نتانیاهو از آن نشان‌دهنده تحولی در رویکرد تل‌آویو به مسئله غزه است.

در نهایت، مرحله تحقق این توافق بستگی به اراده سیاسی طرف فلسطینی — به‌ویژه حماس — و تضمین‌های بین‌المللی دارد. اگر حماس طرح را رد کند، همان تأکید نتانیاهو مطرح خواهد شد که «اگر طرح رد شود، اسرائیل کار خود را ادامه خواهد داد».

..............................

پایان پیام/