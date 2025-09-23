دستگیری سه تروریست داعشی در الانبار/ طرح حملات انتحاری ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع امنیتی در استان الانبار عراق اعلام کردند که سه تن از عناصر باقیمانده گروه تروریستی داعش که قصد اجرای عملیاتهای ترور در این استان را داشتند، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.
به گفته این منبع، عملیات امنیتی بر اساس اطلاعات دقیق در چند منطقه از شهرهای استان الانبار اجرا شد و طی آن، سه تروریست که در حال برنامهریزی برای حملات انتحاری بودند، بدون هیچگونه مقاومتی بازداشت شدند. این عملیات بهصورت سریع و غافلگیرکننده انجام شد.
منبع مذکور افزود که این افراد قصد داشتند برخی از فرماندهان امنیتی استان را هدف قرار دهند و آنها برای انجام تحقیقات بیشتر و شناسایی عوامل پشتیبان و مسیرهای ورودشان، به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
....................................
پایان پیام/ 167
نظر شما