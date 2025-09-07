بازداشت ۳ تروریست داعشی در شمال عراق

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان اطلاعات و تحقیقات فدرال عراق اعلام کرد که سه نفر از اعضای گروه تروریستی داعش در استان کرکوک دستگیر شدهاند.
در بیانیهای که این سازمان آمده است: یگانهای تخصصی مبارزه با تروریسم عملیات جداگانهای را اجرا کردند که منجر به بازداشت این سه تروریست شد. افراد بازداشتشده بهصراحت اعتراف کردهاند که در چندین حمله علیه نیروهای امنیتی عراق در داخل و خارج از استان کرکوک مشارکت داشتهاند.
این سازمان همچنین افزود: اعترافات آنها بهصورت رسمی در دادگاه تأیید شده و پروندهشان برای رسیدگی قضایی به دادگاههای مربوطه ارجاع شده است تا مجازات قانونی در موردشان اعمال شود.
