به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دستگاه مبارزه با تروریسم عراق اعلام کرد که ۱۱ نفر از عناصر وابسته به گروه تروریستی داعش را دستگیر و چندین تونل و غار متعلق به این گروه را در مناطق مختلف عراق پاکسازی و منفجر کرده است.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام نمود که این اقدامات در چارچوب سلسله عملیات گسترده در راستای تلاش‌های ملی مستمر برای تعقیب بقایای گروه‌های تروریستی داعش، انجام گرفته است.

بر اساس این بیانیه، ۵ تروریست در استان نینوا، ۴ نفر در استان کرکوک، یک نفر در استان صلاح‌الدین و یک نفر نیز در استان سلیمانیه بازداشت شده‌اند.

همچنین با هماهنگی سازمان اطلاعات ملی عراق، ۱۰ مخفیگاه و ۳ تونل در کرکوک بازرسی و یک مخفیگاه سنگی در استان دیالی تخریب شده است.

طبق بیانیه، این عملیات‌ها بر اساس دستورات قضایی صادر شده از سوی دستگاه قضایی عراق و از طریق صدور حکم بازداشت انجام شده و نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم با پیگیری دقیق اطلاعاتی، ضربات پیش‌دستانه‌ای را به منظور پایان دادن به حضور داعش در کشور وارد کرده‌اند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸