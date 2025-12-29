طالبان: شمار دارندگان شناسنامه الکترونیکی در افغانستان از ۱۷ میلیون نفر گذشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره آمار و اطلاعات طالبان امروز (دوشنبه، ۸ دی) در گزارشی اعلام کرد که شمار دریافت‌کنندگان شناسنامه الکترونیکی در افغانستان به ۱۷ میلیون و ۶۸ هزار نفر رسیده است.

بر اساس این گزارش، از مجموع شناسنامه‌های توزیع‌شده، ۱۰ میلیون و ۶۲۱ هزار مورد به مردان و ۶ میلیون و ۴۴۷ هزار مورد به زنان اختصاص یافته است.

این اداره می‌گوید که بیش از ۱۱ میلیون شناسنامه الکترونیکی پس از روی‌کار آمدن طالبان صادر شده که به گفته مقام‌های این نهاد، بیانگر افزایش ظرفیت مراکز توزیع و رشد تقاضای شهروندان برای دریافت مدرک هویتی است.

در ادامه گزارش آمده است که بیشترین میزان توزیع شناسنامه الکترونیکی در استان‌های کابل، هرات، قندهار، بلخ و ننگرهار افغانستان انجام شده؛ استان‌هایی که از پرجمعیت‌ترین مناطق افغانستان محسوب می‌شوند و همواره بیشترین مراجعه‌کنندگان به مراکز خدمات هویتی را داشته‌اند.

به گفته اداره آمار و اطلاعات طالبان، در حال حاضر ۸۱ مرکز آسان‌خدمت و توزیع شناسنامه الکترونیکی در سراسر افغانستان فعال است. افزون بر این، یک مرکز آسان‌خدمت نیز در امارات متحده عربی فعالیت دارد که به شهروندان افغان مقیم خارج از کشور خدمات ارائه می‌کند.

طالبان هدف از گسترش این مراکز را «تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات هویتی و ایجاد نظام اطلاعاتی دقیق‌تر» عنوان کرده‌اند.

با این حال، شماری از ناظران نسبت به نبود شفافیت در نحوه مدیریت داده‌های هویتی و همچنین محدودیت‌های اجتماعی و اداری در برخی مناطق، به‌ویژه برای زنان، ابراز نگرانی کرده و این مسائل را از چالش‌های جدی این روند می‌دانند.

