به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اداره ملی احصائیه و معلومات (آمار و اطلاعات) حکومت طالبان به تازگی تعداد جمعیت افغانستان را ۳۶.۴ میلیون نفر در سال ۱۴۰۴ اعلام کرده است.
این در حالی است که نهادهای بینالمللی جمعیت این کشور در سال ۲۰۲۴ میلادی در حدود ۴۲.۶ میلیون نفر تخمین زده بود.
محمدحلیم رافع، سخنگوی این اداره طالبان با مردود دانستن آمار این نهادها، ضمن تأکید بر آمار ۳۶.۴ میلیون نفری برای جمعیت افغانستان، گفته است که این آمار بر اساس بررسیهای میدانی و دادههای داخلی بهدست آماده است.
وی افزوده است از این تعداد جمعیت کشور افغانستان، ۴۹ درصد را زنان و ۵۱ درصد را مردان تشکیل میدهند.
نهادهای بینالمللی مربوطه تاکنون به این تکذیب و رد سخنگوی اداره آمار طالبان واکنشی نشان ندادهاند.
این اختلاف در آمار جمعیت افغانستان در حالی رخ میدهد که آخرین سرشماری سراسری دقیق در افغانستان به سال ۱۳۵۸ هجری شمسی بازمیگردد.
برخی معتقدند جمعیت شیعیان افغانستان، با احتساب مهاجرانی که در خارج از این کشور به سر میبرند، بالغ بر ۱۰ میلیون نفر، یعنی در حدود ۲۵ درصد جمعیت کل کشور میباشد.
