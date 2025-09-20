نگرانی گسترده در افغانستان پس از قطع اینترنت پرسرعت توسط طالبان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به دستور «ملا هبت‌الله آخوندزاده» رهبر طالبان، اینترنت پرسرعت فیبر نوری در افغانستان به بهانه جلوگیری از منکرات قطع شد. این تصمیم از دوشنبه گذشته در شهر مزارشریف (استان بلخ) آغاز و سپس به استان‌های قندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، بغلان، تخار و قندوز تعمیم یافت. در حال حاضر تنها اینترنت موبایلی فعال است.

شهروندان بسیاری در این استان‌ها به رسانه‌ها گفته‌اند که قطعی اینترنت بیش از ۲۴ ساعت ادامه داشته و مشکلات جدی برای کسب‌وکارها و زندگی روزمره ایجاد کرده است. یکی از ساکنان قندهار که در یک شرکت خصوصی کار می‌کند گفت: تمام کار شرکت ما متوقف شده، این اقدام نگرانی گسترده‌ای ایجاد کرده است. در قرن بیست‌ویکم زندگی بدون اینترنت غیرممکن است.

در استان هرات نیز شهروندان از ضعف شدید اینترنت موبایل گلایه کردند و گفتند که حتی ارسال پیام در واتساپ دشوار شده است.

توجیه طالبان و وعده جایگزین داخلی

به گفته سخنگوی استاندار بلخ، این تصمیم به فرمان مستقیم رهبر طالبان اجرا شده و هدف آن جلوگیری از گسترش منکرات است. طالبان وعده داده راه‌حلی داخلی برای رفع نیازهای ضروری شهروندان و نهادها فراهم کند، اما جزئیات این جایگزین هنوز مشخص نیست.

منابع مطلع می‌گویند تصمیم در نشستی با استانداران حکومت طالبان در قندهار گرفته شده و به تدریج به دیگر استان‌ها از جمله کابل گسترش خواهد یافت. پیش‌تر نیز طالبان شرکت‌های اینترنتی را ملزم به فیلتر کردن برنامه‌هایی چون تیک‌تاک و ببجی کرده بود، اما هزینه و دشواری اجرای کامل فیلترینگ باعث شد بسیاری از اپلیکیشن‌ها همچنان در دسترس بمانند.

پیامدها برای نهادهای دولتی و اقتصادی

این محدودیت به شدت بر فعالیت اداره‌های دولتی افغانستان مانند گذرنامه، ثبت احوال، گمرک، بانک‌ها و رسانه‌ها اثر گذاشته است. بسیاری از شرکت‌های خصوصی این کشور که در دهه اخیر میلیون‌ها دلار در زیرساخت فیبر نوری سرمایه‌گذاری کرده بودند، اکنون با خطر نابودی سرمایه‌هایشان مواجه‌اند.

سرعت اینترنت در افغانستان نیز به شدت کاهش یافته؛ پیش از این اینترنت فیبر نوری حدود ۴۰ مگابیت بر ثانیه سرعت داشت، اما پس از قطع آن، اینترنت موبایلی به ۴ تا ۶ مگابیت بر ثانیه محدود شده است.

طبق آمار وزارت فناوری اطلاعات افغانستان، حدود ۱۴ میلیون نفر از ۲۶ میلیون دارنده سیم‌کارت در کشور به اینترنت دسترسی دارند. اما هنوز روشن نیست قطع فیبر نوری چه میزان بر این جمعیت اثر خواهد گذاشت.

نگرانی شهروندان و جامعه مدنی

قطع اینترنت پرسرعت در افغانستان، موجی از انتقاد و نگرانی در شبکه‌های اجتماعی در این کشور به همراه داشته است. به‌ویژه زنان و دخترانی که به دلیل ممنوعیت کار و تحصیل حضوری، از آموزش و فعالیت آنلاین استفاده می‌کردند، از افزایش مشکلاتشان سخن می‌گویند.

همچنین سازمان‌های حامی روزنامه‌نگاران افغانستان نسبت به محدودیت‌های جدید ابراز نگرانی کرده‌اند. آنها یادآور شدند طالبان پیش‌تر نیز بر رسانه‌ها فشار وارد کرده و مواردی مانند ممنوعیت پخش موسیقی، اجبار مجریان زن به استفاده از ماسک و توقف برنامه‌های سرگرمی را اعمال کرده بود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸