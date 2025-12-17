تشدید تنش میان قسد و دولت انتقالی سوریه/ کردها: دمشق و آنکارا در اجرای توافق جدی نیستند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تنشها میان نیروهای «قسد» و دولت انتقالی سوریه به ریاست احمد الشرع در حالی شدت گرفته که توافق 10 مارس پس از گذشت 9 ماه عملاً بینتیجه مانده و فعالیتهای داعش و نقش ترکیه و آمریکا بر پیچیدگی اوضاع افزوده است.
الاخبار لبنان نوشت: در خطوط تماس میان «قسد» و نیروهای وابسته به دولت انتقالی ـ از جمله گروههای تحت فرمان ارتش ترکیه ـ درگیریهای پراکنده و تبادل آتش ادامه دارد، اما حمله گسترده دمشق و آنکارا برای واداشتن «قسد» به ادغام، در شرایط کنونی دور از دسترس به نظر میرسد.
با نزدیک شدن به پایان سال و پایان «مهلت غیررسمی» اجرای توافق 10 مارس، شکاف سیاسی میان «اداره خودگردان» و دولت انتقالی دمشق بیشتر شده است. در حالی که آمریکا و سفیرش در ترکیه، تام باراک، تلاش میکنند فضای خوشبینانهای درباره ادغام ایجاد کنند، منابع کردی تأکید دارند که هیچ زمانبندی واقعی برای اجرای توافق وجود ندارد و دو طرف عملاً در حال تعلل هستند.
این توافق به کردها اجازه میدهد نیروی نظامی خود را حفظ کنند و امتیازات فرهنگی گستردهای به دست آورند؛ موضوعی که ترکیه آن را غیرقابل تحمل میداند. در مقابل، کردها نگرانند که ادغام به معنای از دست دادن استقلال نظامی و عقبنشینی از خواستههای فدرالی و تمرکززدایی باشد.
حادثه کشته شدن چند نظامی آمریکایی به دست نیروهای امنیتی وابسته به الشرع در تدمر نیز ادعای «قسد» درباره ارتباط نزدیک داعش با نیروهای دولت انتقالی را تقویت کرده است. همزمان، شعارها و تهدیدات ضدکردی در مراسمهای دمشق، نگرانیهای امنیتی و اجتماعی کردها را افزایش داده است.
منابع «قسد» میگویند واشنگتن در ظاهر فشار رسانهای وارد میکند، اما در عمل نیروهای پنتاگون در شرق سوریه آنان را شریک اصلی در «جنگ علیه تروریسم» میدانند و حتی مواضع خود را تقویت کردهاند.
این وضعیت، ترکیه و رجب طیب اردوغان را با چالشهای تازهای در حل مسئله کردها در داخل ترکیه مواجه کرده و روند گفتوگو با عبدالله اوجالان را کند کرده است.
به گفته منابع «قسد»، ترکیه میکوشد با ادامه مسیر مصالحه با اوجالان و تماس با رهبران کرد سوریه، مانع هرگونه شورش کردها در داخل شود. اوجالان نیز هشدار داده که دمشق شریک قابل اعتمادی برای کردها نیست و در صورت تهدید جدی، «قسد» ممکن است به سمت اتحادهای تازه و دردناک برای ترکیه حرکت کند.
