به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای عبری به نقل از یک منبع سوری نزدیک به «احمد الشرع» ملقب به «ابومحمد جولانی» رئیس دولت موقت سوریه گزارش دادند که گفتوگوها میان رژیم اسرائیل و حکومت جولانی بر سر یک توافق امنیتی در هفتههای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و احتمال امضای آن در آینده نزدیک وجود دارد.
شبکهی عبری «آی ۲۴ نیوز» به نقل از منبع سوری اعلام کرد که این پیشرفت اخیر به تلاشهای گسترده دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، بازمیگردد. انتظار میرود که این توافق—شامل یک ضمیمهی دیپلماتیک نیز خواهد بود—در جریان نشستی سطحبالا میان مقامات حکومت جولانی و اسرائیلی در یکی از کشورهای اروپایی در آیندهی نزدیک امضا شود.
این منبع سوری افزود که احتمال امضای توافق در دیداری میان احمد الشرع و بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل، نیز بعید نیست.
یادآور میشود که «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه حکومت جولانی در ماه گذشته اعلام کرده بود که دمشق انتظار دارد تا پایان سال جاری به توافقی امنیتی با اسرائیل، بر پایه توافق آتشبس سال ۱۹۷۴ و با اعمال اصلاحات جزئی، و بدون ایجاد مناطق حائل، دست یابد.
از سوی دیگر، اسرائیل با درخواست خروج کامل نیروهای این رژیم از تمامی نقاطی که ارتش اسرائیل پس از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه در اختیار گرفته است، مخالفت میکند.
منابع اسرائیلی همچنین میگویند ارتش اسرائیل تنها در صورتی حاضر است از برخی از ۹ نقطهای که اکنون در خاک سوریه تحت کنترل دارد خارج شود که یک توافق صلح کامل و نه صرفاً یک توافق امنیتی با سوریه به دست آید.
