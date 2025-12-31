به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای انتقالی جنوب یمن از عقبنشینی نیروهای خود از استانهای حضرموت و المهرة در شرق این کشور همزمان با پایان مهلت تعیینشده توسط دولت مستعفی یمن و عربستان سعودی، امتناع کرد.
«محمد عبدالملک الزبیدی» رئیس شورای انتقالی جنوب در وادی و صحرای حضرموت، در یک پخش زنده، شایعاتی درباره عقبنشینی رهبری شورا و نیروهای دولتی جنوبی از کاخ ریاست جمهوری در سیئون منتشر شده بود، رد کرد و تأکید نمود که روحیه نیروها بالا است.
بازآرایی نیروها بهجای خروج
بر اساس گزارش منابع محلی به روزنامه «العربی الجدید»، نیروهای شورای انتقالی جنوب صبح امروز چهارشنبه از وادی خرد و غیل بن یمین عقبنشینی کرده و در وادی حضرموت حضور خود را تقویت کردند. منابع محلی همچنین از وقوع درگیریهای محدودی بین نیروهای انتقالی جنوب و نیروهای نخبه در ضبه، جول مسحة و غیل بن یمین در ساعات بامداد خبر دادند.
این منابع توضیح دادند که نیروهای انتقالی در وادی حضرموت نه تنها عقبنشینی نکردهاند، بلکه جایگاه خود را بازتوزیع کرده و موانعی ایجاد کردهاند تا در صورت بروز درگیری با نیروهای «درع الوطن» آماده باشند. این تحولات همزمان با پایان مهلتی است که عربستان روز سهشنبه به شورای انتقالی جنوب داده بود تا نیروهای خود را تا صبح چهارشنبه خارج کند.
درخواست رسمی برای خروج امارات از یمن
بحران در جنوب و شرق یمن که با تسلط شورای انتقالی جنوب بر استانهای حضرموت و المهرة آغاز شد و سپس این شورا در مقابل درخواستها برای عقبنشینی مقاومت کرد، وارد مرحله جدیدی شد. روز سهشنبه، عربستان محمولهای از سلاحهای اماراتی را در بندر المکلا هدف قرار داد و همزمان، «رشاد العلیمی» رئیس شورای رهبری دولت مستعفی یمن خواستار خروج نیروهای اماراتی از یمن طی ۲۴ ساعت شد و وضعیت اضطراری ۹۰ روزه (قابل تمدید) اعلام کرد و محدودیتهای موقت هوایی، دریایی و زمینی بر بنادر و مرزها برقرار نمود. این اقدام با حمایت عربستان همراه شد و ابوظبی تلاش کرد با اعلام پذیرش درخواست خروج نیروهایش، تنش علنی با ریاض را مدیریت کند و تأکید کند که هیچ دخالتی در بحران جاری ندارد.
«ترکی المالکی» سخنگوی رسمی نیروهای ائتلاف سعودی اعلام کرد که نیروهای هوایی این ائتلاف عملیات نظامی را انجام دادند و سلاحها و خودروهای جنگی را که از دو کشتی وارد بندر المکلا شده بودند، هدف قرار دادند. این سلاحها پیشتر توسط خدمه کشتیها، سیستمهای ردیابی خود را غیرفعال کرده و محموله بزرگ سلاحها و خودروها را تخلیه کرده بودند تا به نیروهای شورای انتقالی جنوب برای شعلهور کردن درگیری کمک کنند.
المالکی تأکید کرد که فرماندهی ائتلاف سعودی همچنان در جهت کاهش تنش و اجرای آتشبس در استانهای حضرموت و المهرة و جلوگیری از رسیدن هرگونه کمک نظامی از هر کشور خارجی به هر گروه یمنی بدون هماهنگی با دولت مستعفی یمن و ائتلاف سعودی، ادامه خواهد داد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما