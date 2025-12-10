مفتی اعظم کرواسی: جمهوری اسلامی ایران الگویی برای دفاع از کرامت مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عزیز حسنویچ، مفتی اعظم و رئیس جامعه اسلامی کرواسی، در سخنرانی خود در سومین وبینار بین‌المللی «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی برای مقابله با رژیم صهیونیستی» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، با تأکید بر نقش مهم اخلاق اسلامی در صیانت از جوامع مسلمان، جمهوری اسلامی ایران را «نمونه‌ای برجسته در حمایت از اسلام و دفاع از مظلومان جهان» توصیف کرد.

وی در آغاز سخنان خود ضمن تقدیم درود اسلامی به حاضران گفت: امروز جهان اسلام با فتنه‌های بزرگ و چالش‌های عمیق اخلاقی و فرهنگی روبه‌روست و مسئولیت علما و متفکران در تبیین حقیقت اسلام و مقابله با جنگ روایت‌ها بسیار سنگین است.

اخلاق اسلامی اساس استواری جوامع

مفتی اعظم کرواسی با اشاره به سرعت تحولات جهانی و فشارهای فرهنگی و رسانه‌ای علیه جوامع اسلامی، گفت: تبلیغ این اندیشه که اخلاق اسلامی در عصر حاضر قابل اجرا نیست و باید به اخلاق غربی مبتنی بر منفعت‌طلبی فردی تکیه کرد، یکی از بزرگ‌ترین خطاهای فکری دوران ماست و به فروپاشی ارزش‌های انسانی و اخلاقی در جوامع منجر می‌شود.

وی با استناد به آیات قرآن کریم و سخنان پیامبر اکرم(ص)، تأکید کرد: اخلاق در اسلام پیوند عمیقی با ایمان دارد و اصلاح اخلاق، رکن اساسی اصلاح امت است.

فلسطین؛ شاهد زنده سقوط اخلاق جهانی

شیخ حسنویچ با اشاره به فجایع انسانی در غزه و فلسطین، این حوادث را «شاهدی آشکار بر سقوط اخلاق جهانی و معیارهای دوگانه قدرت‌های مدعی حقوق بشر» دانست و افزود: مردم غزه با گرسنگی، تشنگی، بیماری و محاصره مواجه‌اند و وظیفه همه اندیشمندان و صاحب‌نظران است که در هر محفل و سخنرانی، یاد و حمایت از آن‌ها را زنده نگه دارند.

دعوت به همبستگی اسلامی و گسترش ارزش‌های صلح

مفتی اعظم کرواسی با تأکید بر اینکه «صلح و امنیت از صفات الهی و از خصوصیات مؤمن است» گفت: خداوند در قرآن کریم دعوت به «دارالسلام» کرده است و ما وظیفه داریم این ارزش را در سطح جهانی نشر دهیم.

او در پایان از برگزارکنندگان وبینار سپاسگزاری کرد و برای همه تلاشگران عرصه وحدت اسلامی آرزوی توفیق نمود.

