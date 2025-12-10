به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وبینار بینالمللی «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی برای مقابله با رژیم صهیونیستی» به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد و در آن کارشناسان، مجریان رسانهای و فعالان سیاسی از کشورهای مختلف حضور داشتند. یکی از سخنرانان برجسته این نشست، خانم منی طحینی، مجری و کارشناس شبکه المنار لبنان بود که به بررسی ابعاد رسانهای و سیاسی حمایت جمهوری اسلامی ایران از مقاومت اسلامی در فلسطین و منطقه پرداخت.
نقش رسانهها در انعکاس واقعیتها
طحینی در آغاز سخنان خود تأکید کرد که رسانهها نقش اساسی در انتقال واقعیتهای مقاومت و صدای مظلومان دارند و اظهار داشت: «رسانههای منطقهای و بینالمللی باید واقعیتهای مقاومت را به شکل شفاف به افکار عمومی جهان منتقل کنند تا تصویر درست از تلاشها و پیروزیهای محور مقاومت ارائه شود.»
وی افزود که تقویت جبهه رسانهای محور مقاومت، امروز بیش از هر زمان دیگری حیاتی است و تنها با هماهنگی رسانهای و انتشار پیام درست میتوان جنگ نرم دشمنان و تبلیغات ضدایرانی و ضدمقاومتی را خنثی کرد.
ایران اسلامی؛ محور حمایت از مقاومت
منی طحینی با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران گفت: «ایران اسلامی با حمایت مستمر از گروههای مقاومت در فلسطین، لبنان و یمن، به محور ثبات و قدرت در منطقه تبدیل شده است. این حمایتها تنها در میدان نبرد اثرگذار نیست، بلکه بر افکار عمومی جهانی و جایگاه مقاومت در سطح بینالمللی نیز تأثیرگذار است.»
وی تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران از نظر سیاسی، رسانهای و عملی، الگویی موفق برای حمایت از ملتهای مظلوم و گروههای مقاومت است و نشان داده که حمایت مستمر و همهجانبه، تأثیر واقعی در ثبات و پیشبرد اهداف مقاومت دارد.
ضرورت هماهنگی رسانهای و استراتژی مشترک
طحینی گفت که مقابله با رسانههای جهانی و دشمنان مقاومت نیازمند ایجاد سازوکار رسانهای منسجم و حرفهای است و افزود: «امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک جبهه رسانهای قوی برای انتقال پیام حق و حقیقت و حمایت از مظلومان هستیم. این جبهه باید همسو با ارزشها و اهداف محور مقاومت عمل کند و از هرگونه پراکندگی و سوءتفاهم جلوگیری نماید.»
کارشناس شبکه المنار لبنان در پایان سخنان خود با قدردانی از برگزارکنندگان وبینار و مشارکتکنندگان، اظهار امیدواری کرد که تلاشهای مشترک رسانهای و استراتژیک محور مقاومت بتواند پیام مقاومت و حمایت از ملت فلسطین را به بهترین شکل به جهان منتقل کند.
