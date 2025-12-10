به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سومین وبینار بینالمللی «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی» به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد و آیتالله عباس کعبی، عضو هیئترئیسه مجلس خبرگان رهبری، در این نشست به تشریح ابعاد مختلف تحولات منطقه، جایگاه جمهوری اسلامی ایران و نقش مقاومت اسلامی در مقابله با تهدیدهای امنیتی پرداخت.
تهدید صهیونیسم و تأثیر عملیات طوفان الاقصی
آیتالله کعبی در آغاز سخنان خود، رژیم صهیونیستی را «غدّهای سرطانی» توصیف کرد که توسط آمریکا و دولتهای غربی در منطقه ایجاد شده و طی دهههای اخیر عامل اصلی بیثباتی و ناامنی در منطقه بوده است.
وی با اشاره به تحولات پس از عملیات «طوفان الاقصی» گفت: «جهان با چشم خود دید که شعارهای رژیم صهیونیستی درباره حقوق بشر توخالی است. جنایتهای رخداده در غزه، کشتار غیرنظامیان و عبور از همه خطوط قرمز انسانی گواهی روشن بر ماهیت این رژیم است.»
جمهوری اسلامی ایران و معادله بازدارندگی
آیتالله کعبی با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران، این اقدام را بخشی از «وحشیگری یک رژیم زخمی و رو به زوال» دانست و گفت: «دشمن گمان میکرد با برتری فناوری میتواند جمهوری اسلامی را تضعیف کند، اما با پاسخ قاطع و شلیک موشکهای دقیق بالستیک، عمق تلآویو و حیفا هدف قرار گرفت و رژیم صهیونیستی با واقعیتی غیرقابل انکار روبهرو شد.»
وی تأکید کرد که تداوم این ضربات میتوانست رژیم اسرائیل را وادار به عقبنشینیهای گستردهتری کند، از اینرو این رژیم بهسرعت بهدنبال توقف تنش رفت.
ایران آماده ایجاد نظام امنیتی جدید در منطقه
آیتالله کعبی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران آماده است میزبان یک کنفرانس منطقهای برای ایجاد نظام امنیتی مشترک میان کشورهای منطقه باشد.
او با اشاره به حملات اخیر به قطر گفت: «امروز بهخوبی روشن شده است که عامل اصلی بیثباتی امنیت منطقه، رژیم صهیونیستی است. کشورهای منطقه قادرند با تکیه بر توان خود، نظام امنیتی مستقل و پایدار ایجاد کنند.»
ضعف راهبردی رژیم صهیونیستی
عضو هیئترئیسه مجلس خبرگان رهبری افزود: «رژیم صهیونیستی هیچ پیروزی راهبردی کسب نکرده است. اگرچه ممکن است اقداماتی تاکتیکی انجام داده باشد، اما از نظر راهبردی نسبت به گذشته بسیار ضعیفتر شده است. ما قادر هستیم تهدیدها را به فرصت و نقاط ضعف را به قدرت تبدیل کنیم.»
وی با اشاره به سخنان شهید سید حسن نصرالله، گفت: «این باور که اسرائیل از خانه عنکبوت هم سستتر است، حقیقتی ثابت شده است. محور مقاومت با اتکا به ایمان و صبر ملتها قادر است پیروزیهای بزرگتری رقم بزند.»
بازگشت قدرت مقاومت و نقش گروههای مقاومت منطقه
آیتالله کعبی با اشاره به نقش گروههای مقاومت منطقه گفت: «حزبالله لبنان، انصارالله یمن، و گروههای مقاومت فلسطینی مانند حماس و جهاد اسلامی، همگی امروز در اوج آمادگی و قدرت قرار دارند. این محور مقاومت زاینده است و هر روز نیروهای تازهنفس تربیت میکند.»
وی همچنین از لزوم بازسازی غزه و حمایت از ملت فلسطین برای اخراج رژیم صهیونیستی از سرزمینهای اشغالی سخن گفت.
آیتالله کعبی در پایان با تأکید بر وعده الهی «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»، گفت: «امت اسلامی با وحدت، همبستگی و مقابله با دشمن مشترک، میتواند به عزت و کرامت حقیقی دست یابد. پیروزی نهایی نزدیک است و اراده ملتها بر توطئههای دشمنان غلبه خواهد کرد.»
