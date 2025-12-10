مقاومت اسلامی و حمایت از فلسطین و قدس، فریضه الهی و محور وحدت امت اسلامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آخوند کمال غراوی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از علمای برجسته اهل سنت استان گلستان، در وبینار بین‌المللی «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی در مقابله با رژیم صهیونیستی» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، بر اهمیت مقاومت اسلامی و حمایت از ملت فلسطین و قدس شریف تأکید کرد.

قدس، محور اتحاد و جهاد امت اسلامی

وی با گرامیداشت یاد شهدا، امام شهدا و طول عمر با عزت مقام معظم رهبری، گفت: «حضرت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۵۸، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به‌عنوان روز قدس اعلام کردند تا امت اسلامی در برابر سلطه‌گران، به‌ویژه رژیم صهیونیستی، متحد شوند و آزادی مسجدالاقصی و قدس شریف را مطالبه کنند.»

آخوند غراوی تأکید کرد که این اقدام امام خمینی موجب آشکار شدن چهره واقعی رژیم صهیونیستی و حمایت آن از سوی آمریکا و سایر سلطه‌گران شد. وی افزود که حتی حمله ۱۲ روزه اخیر به ایران و شهادت تعدادی از نیروهای ایرانی و مقاومت نیز نتوانسته است جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت را متوقف کند.

دفاع از مظلومان، امر الهی و فریضه عقیدتی

عضو مجلس خبرگان رهبری به آموزه‌های قرآن و احادیث پیامبر اسلام اشاره کرد و گفت: «دفاع از مستضعفان و مقابله با ظالمان، یک فریضه الهی است. قرآن کریم می‌فرماید: «ملون فی سبیل الله مستضعف الی الله» و پیامبر اکرم(ص) نیز در احادیث خود تأکید کرده‌اند که مسلمان نباید بر برادر دینی خود ظلم شود یا او را به دشمنان تسلیم کند.»

وی با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری، مسئله فلسطین را مسئله اصلی جهان اسلام دانست و خاطرنشان کرد: «راه‌حل این مسئله تنها از طریق مقاومت و استقامت میسر است و مقاومت عامل وحدت، انسجام و قدرت امت اسلامی است.»

پیام مقاومت و وحدت امت اسلامی

آخوند غراوی افزود: «تاریخ اسلام نشان می‌دهد که از صدر اسلام تا امروز، مقاومت در برابر ظلم و دفاع از حقوق ملت‌ها، همواره عامل پیشبرد استقلال و جلوگیری از سلطه‌گری بوده است. مقاومت اسلامی امروز نیز مانند دوران دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر، سبب پیروزی و حفظ عزت امت اسلامی شده است.»

وی همچنین بر ضرورت اتحاد مسلمانان، تقویت محور مقاومت و پرهیز از فتنه‌های طایفی و مذهبی تأکید کرد و گفت: «با صبر و استقامت، امت اسلامی قادر خواهد بود حقوق ملت فلسطین را بازگرداند و قدس شریف را آزاد کند.»

آخوند کمال غراوی در پایان سخنان خود ضمن تقدیر از برگزارکنندگان وبینار، تأکید کرد که مقاومت اسلامی نه تنها یک ضرورت عقیدتی و تاریخی است، بلکه کلید انسجام، وحدت و قدرت امت اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی و حامیان آن است.

