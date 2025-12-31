به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج یک نظرسنجی که امروز چهارشنبه منتشر شد، نشان میدهد بحرانهای روانی در جامعه اسرائیل با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۵ به طور قابل توجهی افزایش یافته است، بهطوری که حدود ۳۲ درصد اسرائیلیها در سایه پیامدهای جنگ ادامهدار در غزه که بیش از دو سال است ادامه دارد، اکنون به حمایت روانشناختی تخصصی نیاز دارند.
بر اساس گزارش وبسایت «تایمز اسرائیل»، این نظرسنجی توسط خدمات «مکابی» برای مراقبتهای بهداشتی، یکی از بزرگترین موسسات بهداشتی اسرائیل، در نوامبر گذشته انجام شد و شامل نمونهای نماینده از ۱۱۰۰ نفر در رده سنی ۲۰ تا ۷۵ سال از مناطق مختلف اراضی اشغالی بود.
نتایج نشان داد که درصد افرادی که به حمایت روانی نیاز دارند به سطح بیسابقهای رسیده است و نسبت به سالهای قبل از جنگ، افزایش قابل توجهی داشته، که نشاندهنده عمق تأثیرات روانی و اجتماعی این جنگ است.
همچنین ۱۷ درصد از شرکتکنندگان اعلام کردند که وضعیت روانیشان، متوسط یا ضعیف است، در حالی که پیش از شروع جنگ غزه تنها ۱۳ درصد چنین وضعیتی داشتند.
سربازان بیشترین آسیب را دیدهاند
نظرسنجی نشان داد که وضعیت روانی میان سربازانی که در سال گذشته خدمت کردهاند، وخیمتر است، بهطوری که ۳۹ درصد از آنان اعلام کردند که به حمایت روانی نیاز دارند، ۲۶ درصد از افسردگی نگران هستند و ۴۸ درصد با اختلالات خواب دست و پنجه نرم میکنند.
این نتایج همزمان با اعلام ارتش اسرائیل در روز سهشنبه است که از ثبت ۲۱ مورد خودکشی در میان سربازان از ابتدای سال ۲۰۲۵ خبر داد، در حالی که فشارهای روانی ناشی از طولانی شدن جنگ همچنان ادامه دارد.
دادهها نشان میدهد که بحران روانی در میان اسرائیلیها، پیامدهای دیگری نیز داشته است، از جمله افزایش مصرف دخانیات؛ بهطوری که ۳۰ درصد از مصرفکنندگان دخانیات اعلام کردند در سال ۲۰۲۵ مصرف خود را افزایش دادهاند، ناشی از استرس و فشار روانی.
همچنین سوابق پزشکی در اسرائیل، کاهش تعداد تولدها را به میزان ۴ درصد نسبت به سال ۲۰۲۴ نشان میدهد، که دلالت بر تأثیر جنگ بر تصمیمات خانوادگی و ثبات اجتماعی در جامعه اسرائیل دارد.
این دادهها در حالی منتشر میشوند که اسرائیل همچنان جنگ علیه غزه را از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ادامه میدهد؛ جنگی که تاکنون بیش از ۷۱ هزار شهید و ۱۷۱ هزار زخمی بر جای گذاشته است، که اغلب آنان زنان و کودکان هستند و جامعه بینالمللی اسرائیل را به ارتکاب جنایات نسلکشی متهم کرده است.
