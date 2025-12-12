به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشهای تازه مؤسسات اسرائیلی نشان میدهد که پیامدهای اقتصادی دو سال جنگهای رژیم صهیونیستی علیه غزه، لبنان، ایران و یمن به وضوح بر یک چهارم خانوارهای اسرائیل، تأثیر گذاشته و شمار بیشتری از جمعیت را به دایره فقر کشانده است.
براساس گزارش روزنامه «العربیالجدید»، سازمان کمکرسانی انسانی اسرائیلی «لاتیت» (Latet) در گزارش سالانه خود تصویری از فقر واقعی در اسرائیل یا فقیران جنگ ارائه کرده و اعلام کرده است که این درصد به ۲۶.۲ درصد از کل جمعیت میرسد. این رقم در برخی خانوادههایی که تنها یک فرزند دارند تا ۸۳.۲ درصد افزایش مییابد.
این سازمان که از سال ۱۹۹۶ برای مقابله با فقر و ناامنی غذایی فعالیت میکند، در گزارش خود تصریح کرده است که بیش از یک چهارم خانوارهای اسرائیلی اکنون به دلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جنگ دو ساله علیه غزه و منطقه اطراف آن با فقر غذایی مواجه هستند. همچنین، ۲۶.۹ درصد خانوارها (حدود ۸۶۷٫۲۵۶ هزار خانواده) با ناامنی غذایی روبهرو هستند که این رقم نسبت به سال گذشته افزایش بیسابقه ۲۷.۵ درصد داشته است. یک چهارم کسانی که کمک دریافت میکنند، فقیران جدید هستند؛ یعنی افرادی که طی دو سال گذشته پس از آغاز جنگ غزه فقط به کمکهای غذایی وابسته شدهاند.
گزارش روزنامه «یدیعوت احرونوت» نیز اعلام کرده است که هزینه زندگی در اسرائیل در سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته و این افزایش هزینهها، باعث بالا رفتن هزینههای فردی و خانوار و رشد تعداد فقیران جنگ حتی در میان کسانی که کمک دریافت میکنند شده است. این دو سال باعث افزایش مستمر تعداد خانوادههای فقیر شده و این روند قبل از کاهش بودجه دولتی در سال ۲۰۲۶ ثبت شده است.
بر اساس این گزارش، پیامدهای جنگ و افزایش هزینه زندگی باعث شده است که هر فرد در اسرائیل به طور سالانه حدود ۳۵۰۰ شِکِل (بیش از ۱۰۰۰ دلار) و هر خانواده نزدیک به ۹۰۰۰ شِکِل (۲۸۰۰ دلار) هزینه اضافی داشته باشد. هزینه زندگی ماهانه برای هر فرد ۵۵۸۹ شِکِل (۱۷۰۰ دلار) و برای هر خانواده ۱۴٫۱۳۹ شِکِل (۴۵۰۰ دلار) است که نسبت به سال گذشته به ترتیب ۲۸.۹ درصد و ۲۷.۵ درصد افزایش داشته است.
۴۲.۴ درصد از دریافتکنندگان کمک و ۴۵.۹ درصد از سالمندان دریافتکننده کمک اعلام کردند که وضعیت روانی آنها از ابتدای جنگ بدتر شده است. همچنین ۵۹.۶ درصد از دریافتکنندگان کمک گفتهاند که وضعیت اقتصادیشان طی یک سال گذشته وخیمتر شده است، در حالی که این نسبت در کل جمعیت ۳۶.۵ درصد است. در ۴۱ درصد از خانوادههای دریافتکننده کمک، یکی از فرزندان مجبور به کار شده است، در حالی که این رقم در کل جمعیت ۱۷.۲ درصد است.
با وجود اینکه در ۸۳.۲ درصد از خانوادههای دریافتکننده کمک حداقل یک سرپرست شاغل وجود دارد، اما آنها همچنان فقیر هستند. همچنین ۵۴.۸ درصد از دریافتکنندگان کمک اعلام کردند که وضعیت شغلیشان از ابتدای جنگ بدتر شده است، این رقم در کل جمعیت به ۲۶.۲ درصد کاهش مییابد.
پیشتر مؤسسه تأمین اجتماعی ملی اسرائیل نیز در گزارش سالانه خود در نوامبر ۲۰۲۴ اعلام کرده بود که ۲.۸ میلیون اسرائیلی با فقر غذایی یا ناامنی غذایی مواجه هستند و آسیبهای گستردهای به خانوارها در تمامی بخشها وارد شده است. یک میلیون کودک در اسرائیل از ناامنی غذایی رنج میبرند و نیاز به ایجاد برنامه ملی جامع برای کاهش این مشکل احساس میشود.
«سونامی» اقتصادی-اجتماعی
«ایران فاینترُپ» مدیر سازمان «لاتیت» در واکنش به این آمار گفت: پیامدهای جنگ، هزینههای امنیتی و بازسازی عظیم، همراه با افزایش مداوم هزینه زندگی و کاهش پیشبینی شده بودجه دولتی، پس از دو سال جنگ، سالهای بحران اقتصادی-اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و منجر به گسترش ناامنی غذایی و تشدید فقر و ورود گروههای جدید به دایره فقیران جنگ خواهد شد؛ از طبقه متوسط پایین گرفته تا خانوادههای سربازان ذخیره و افرادی که وضعیت اقتصادیشان به دلیل جنگ تضعیف شده است.
او هشدار داد که تصویر ارائه شده در گزارش فقر جایگزین، هشداری از یک سونامی اجتماعی است؛ وضعیت اجتماعی که پیش از جنگ نیز دشوار بود، نیازمند پاسخگویی و اقدامات جامع دولتی در اسرائیل است.
سازمان لاتیت این وضعیت را وضعیت اضطراری اجتماعی دانسته و اعلام کرده است که عمیق شدن شاخصهای فقر و افزایش هزینه زندگی نیازمند اقدامات فوری دولت برای ایجاد تابآوری ملی است.
روزنامه «یدیعوت احرونوت» در تحلیل خود نیز اعلام کرده است که افزایش ۱۰ درصدی هزینه زندگی طی سال گذشته و تأثیر جنگ باعث شده است که خانوادهای با دو سرپرست که حداقل دستمزد دریافت میکنند (حدود ۱۲٫۰۰۰ شِکِل در ماه) تقریباً فقط هزینههای پایه خود را پوشش دهد و با فاصله بسیار زیاد نسبت به هزینههای خانوادههای طبقه متوسط قرار گیرد؛ خانوادههای طبقه متوسط برای هر نفر ۹۵۳۹ شِکِل و برای خانوادهای چهار نفره ۲۴٫۳۹۶ شِکِل در سال جاری هزینه کردهاند.
تأثیر افزایش هزینه زندگی بر ۷۵ درصد اسرائیلیها
بر اساس نظرسنجی گزارش فقر اسرائیل، ۷۵ درصد از جمعیت اعلام کردند که افزایش هزینه زندگی طی سال گذشته بر آنها تأثیر گذاشته است، در حالی که بیش از ۹۸ درصد از کسانی که پیشتر کمک دریافت میکردند تحت تأثیر قرار گرفتهاند.
یک نظرسنجی پیشین نیز نشان داد که حدود ۲.۸ میلیون نفر (۳۲.۱٪ جمعیت اسرائیل)، شامل ۱.۳ میلیون کودک، با ناامنی غذایی مواجه هستند که نسبت به سال ۲۰۲۴ (۲۴.۹ درصد) افزایش داشته است.
ناامنی غذایی در اسرائیل به معنای ناتوانی در تأمین مداوم غذا با تمامی مواد مغذی مورد نیاز برای رشد و سلامت است، و گرچه میتواند منجر به سوء تغذیه شود، اما به معنای فقدان کامل غذا نیست، بر خلاف شرایط غزه که با محاصره و جنگ، مردم با قحطی و فاجعه انسانی مواجه شدهاند.
