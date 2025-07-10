به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که نزدیک به سه‌چهارم کارگران اسرائیلی به فکر ترک این رژیم و مهاجرت به خارج هستند. این روند در حالی شدت گرفته که جنگ علیه نوار غزه به سال سوم خود نزدیک می‌شود و هم‌زمان نگرانی‌های امنیتی در بین ساکنان اراضی اشغالی با وقوع درگیری‌ها با ایران نیز افزایش یافته است.

بر اساس نظرسنجی‌ای که توسط پلتفرم استخدامی اسرائیلی «اول جابز» انجام شده و روزنامه یدیعوت آحرونوت بخش‌هایی از آن را منتشر کرده، ۷۳ درصد از شرکت‌کنندگان اعلام کرده‌اند که به مهاجرت از اراضی اشغالی، فکر می‌کنند؛ آماری که نسبت به سال گذشته افزایش ۱۸ درصدی داشته و برای نخستین‌بار طی پنج سال گذشته از مرز ۷۰ درصد عبور کرده است.

دلایل مهاجرت ساکنان اراضی اشغالی: از معیشت تا ناامنی

دلایل مطرح‌شده برای مهاجرت کارگران اراضی اشغالی، متفاوت است. برخی دلایل سنتی همچون بهبود کیفیت زندگی (۵۹ درصد)، کسب تجربه بین‌المللی (۴۸ درصد) و پیشرفت شغلی (۳۸ درصد) همچنان برجسته هستند. اما در کنار آن‌ها، عوامل تازه‌ای نیز پدیدار شده‌اند. 30 درصد به نگرانی‌های امنیتی اشاره کرده‌اند. 24 درصد بی‌ثباتی سیاسی را دلیل مهاجرت دانسته‌اند. 24 درصد نیز از ناامیدی نسبت به کشور سخن گفته‌اند.

لیات بن توراه شوشان، معاون توسعه حرفه‌ای و اشتغال در شرکت «اول جابز» گفت: با تغییرات عمیق در نگاه کارمندان به مهاجرت مواجه هستیم. مهاجرت دیگر فقط یک تصمیم شغلی نیست، بلکه روزبه‌روز بیشتر تحت تأثیر مسائل احساسی، امنیتی و اقتصادی قرار می‌گیرد.

مقصدهای محبوب: از آمریکا تا یونان و قبرس

آمریکا همچنان مقصد اصلی اسرائیلی‌هایی است که به مهاجرت فکر می‌کنند. ۴۴ درصد از شرکت‌کنندگان آمریکا را به عنوان کشور مطلوب خود معرفی کرده‌اند. در میان شهرها، نیویورک با ۱۷ درصد محبوب‌ترین بوده، پس از آن لس‌آنجلس (۱۱ درصد) و میامی (۸ درصد) قرار دارند.

اروپا نسبت به سال‌های گذشته جذابیت کمتری دارد و فقط ۲۶ درصد از پاسخ‌دهندگان آن را به عنوان مقصد انتخاب کرده‌اند؛ مسئله‌ای که می‌تواند ناشی از آنچه افزایش یهودستیزی و تغییرات جمعیتی در اروپا خوانده می‌شود، باشد.

برخی نیز به مقصدهای نزدیک‌تری مانند یونان و قبرس (۱۱ درصد) علاقه نشان داده‌اند. مناطق دورتر همچون استرالیا و نیوزیلند (۶ درصد)، شرق آسیا (۸ درصد) و آفریقا (۱ درصد) نیز کمترین میزان علاقه را به خود جلب کرده‌اند.

نگرانی‌ها درباره مهاجرت

اگرچه مهاجرت برای بسیاری جذاب است، اما همچنان با چالش‌هایی همراه است. ۵۶ درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند که این روند ساده نیست و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، آماری که نسبت به نظرسنجی‌های قبلی افزایش یافته است.

این نظرسنجی، ۶۱۱ کارگر اسرائیلی ۲۲ ساله به بالا را از سراسر سرزمین‌های اشغالی شامل می‌شد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸