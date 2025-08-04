حضور طولانی مدت در نبرد عامل اصلی خودکشی نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه صهیونیستی «تایمز آف اسرائیل» در گزارشی اعلام کرد که بیشتر موارد خودکشی‌های اخیر میان نظامیان ارتش رژیم اشغالگر با حضور طولانی مدت آنها در مناطق جنگی و مشاهده صحنه‌های وحشت‌آور و از دست دادن همرزمان خود در نبردها مرتبط است.

یک مقام مسئول نظامی به این روزنامه صهیونیستی اعلام کرد که بیشتر موارد خودکشی به دلیل شرایط پیچیده ناشی از پیامدهای جنگ بوده است.

بنا بر این گزارش، در واکنش به چنین وضعیتی ارتش اعلام کرده است که با بهره‌بندی از نتایج به دست آمده آموزش فرماندهان بهبود یافته و سازوکارهای رصد نشانه‌های مشکلات روانی تقویت شده است.

این گزارش می‌افزاید که مسئولان ارتش رژیم اشغالگر اعلام کردند تعداد افسران بهداشت روان به ۲۰۰ نفر افسر موظف و ۶۰۰ افسر احتیاط افزایش یافته است.

در ادامه این گزارش آمده است که بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی روزنامه صهیونیستی هاآرتص بیش از ۱۷ نظامی از ابتدای سال جاری خودکشی کرده‌اند و گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات مسئول ارتش نگران افزایش این پدیده در صورت عدم معالجه تاثیرات روانی جنگ هستند.

این گزارش می‌افزاید که آمارهای رسمی اشاره به آن دارند که بیش از ۲۸ نظامی اسرائیلی از ابتدای سال ۲۰۲۵ به زندگی خود پایان داده‌اند و این به معنای افزایش دو برابری نسبت به سال‌های گذشته است.

بنا بر این گزارش، ارتش رژیم اشغالگر به خودکشی ۲۱ نظامی خود در سال ۲۰۲۴ و ۱۷ نظامی در سال ۲۰۲۳ اعتراف کرده است.

این گزارش می‌افزاید که پژوهش‌های انجام شده نیز حاکی از آن است که هزاران نظامی ارتش رژیم اشغالگر از صدمات روانی رنج می‌برند به طوری که شبکه عبری زبان کان اعلام کرد که حدود ۳۷۷۰ نظامی درگیر اضطرابات پس از حادثه و حدود ۱۰ هزار نفر دیگر از مشکلات روانی دیگر رنج می‌برند.

این روزنامه صهیونیستی در ادامه این گزارش خود افزود که در طول چند دهه مساله خودکشی نظامیان به عنوان یک مساله پزشکی در اولویت قرار گرفته و با اقدامات پیشگیرانه باعث نجات افراد می‌شود اما معمولاً اینگونه اقدامات پس از ماه‌ها و یا سال‌ها رنج افراد از مشکلات روانی انجام می‌شود.

بنا بر این گزارش، یک پژوهش انجام شده توسط دانشگاه براون در سال ۲۰۲۱ حاکی از آن است که نظامیان آمریکایی که پس از حوادث ۱۱ سپتامبر خودکشی کرده‌اند بیش از تعداد نظامیانی است که در نبردها کشته شده‌اند به طوری که میانگین خودکشی میان کسانی که از جنگ بازگشته‌اند ۱.۵ برابر غیر نظامیان است.

این گزارش می‌افزاید که به نظر می‌رسد شرایط مشابهی در اسرائیل به وجود آمده به طوری که خبرنگاران اعلام کرده‌اند خودکشی در حال تبدیل شدن به اولین عامل مرگ میان نظامیان ارتش است.

بر اساس گزارش این روزنامه صهیونیستی نظامیان برای غلبه بر درد به منظور بقا در شرایط جنگی آموزش می‌بینند اما پس از بازگشت به زندگی غیرنظامی معمولاً برای تعامل با آنچه بر آنان در جبهه‌های نبرد گذشته به داروهای روانی و همچنین محیط‌های امن به منظور خلاصی از مشکلاتی که با آنها درگیر هستند نیاز دارند و بسیاری از آنها احساس می‌کنند درگیر انزوا و خجالت هستند.

این روزنامه صهیونیستی در پایان این گزارش اعلام کرد که بسیاری از نظامیان ارتش رژیم اشغالگر و نیروهای احتیاط بدون هیچ طرح مشخصی برای مقابله با صدمات روانی آنها به خانه‌هایشان باز می‌گردند و معمولاً دوستان آنها نشانه‌های مشکلات روانی این افراد را درک نمی‌کنند.

