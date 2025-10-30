سربازان اسرائیلی در صف خودکشی؛ ۲۷۹ مورد اقدام در ۱۸ ماه گذشته

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارشی رسمی از «مرکز پژوهشها و اطلاعات کنست» رژیم صهیونیستی، طی ۱۸ ماه گذشته همزمان با جنگ غزه، ۲۷۹ سرباز صهیونیست دست به خودکشی یا اقدام به خودکشی زدهاند. این گزارش که چهارشنبه منتشر شده، از بروز بحران جدی سلامت روان در میان نیروهای ارتش اسرائیل خبر میدهد؛ بحرانی که با ادامه عملیات نظامی در نوار غزه تشدید شده است.
در این گزارش آمده است که از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵، ۳۶ تن از سربازان صهیونیست بر اثر خودکشی جان باختهاند. بر پایه دادههای رسمی، ۱۲ درصد از این موارد «بسیار جدی» و ۸۸ درصد دیگر در سطح «متوسط» ارزیابی شدهاند. این آمار دورهای را پوشش میدهد که همزمان با تشدید درگیریهای نظامی در غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بوده است.
مرکز پژوهش و اطلاعات کنست در این گزارش اعلام کرده که از سال ۲۰۱۷ تاکنون ۱۲۴ مورد خودکشی در میان نظامیان ثبت شده است. از این میان، ۶۸ درصد مربوط به نیروهای وظیفه، ۲۱ درصد مربوط به نیروهای ذخیره و ۱۱ درصد نیز به نیروهای دائم ارتش تعلق دارد. پژوهشگران این مرکز از افزایش چشمگیر خودکشی در میان نیروهای ذخیره از سال ۲۰۲۳ به بعد خبر دادهاند.
در گزارش تأکید شده است که افزایش موارد خودکشی در میان نیروهای ذخیره، ارتباط مستقیمی با فراخوان گسترده آنان پس از آغاز جنگ غزه دارد. بسیاری از این نیروها که برای مأموریتهای کوتاهمدت آموزش دیده بودند، بهناچار در مأموریتهای رزمی طولانیمدت شرکت کردهاند و دچار فشار روانی شدید شدهاند.
نماینده کنست، «عوفر کاسیف»، که درخواست تهیه این گزارش را داده بود، هشدار داده است: اپیدمی خودکشی در ارتش، که احتمالاً پس از پایان جنگ افزایش خواهد یافت، نیازمند ایجاد نظامهای واقعی حمایت روانی از سربازان و پایان دادن به جنگها از طریق صلح واقعی است. او دولت رژیم صهیونیستی را به «فرستادن سربازان به میدان جنگ و رها کردن آنان در برابر پیامدهای آن» متهم کرد.
در همین راستا، ابوعماد هم کارشناس امور رژیم صهیونیستی اعلام کرد: افزایش خودکشی در ارتش اسرائیل طی یک سال گذشته نشان دهنده یک بحران عمیق داخلی در ارتش است و تأیید میکند که علت اصلی این پدیده، جنگ علیه نوار غزه و پیامدهای روانی و اجتماعی آن بر نظامیان است.
وی افزود: دادههای رسمی اسرائیل، جهش قابل توجهی در میزان خودکشی در سال جاری را تأیید میکنند و آن را بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد در مقایسه با سالهای گذشته میدانند. آنچه در رسانهها فاش میشود، تنها بخش کوچکی از واقعیت را نشان میدهد.
ابوعماد تاکید کرد: بیشتر خودکشیها به دلیل فشارهای شدید میدانی است که نظامیان در طول مشارکت خود در جنگ غزه در معرض آن قرار دارند. بدرفتاری برخی از فرماندهان نظامی و وجود اختلافات آپارتایدی در ارتش بین گروههای نژادی مختلف از دیگر عوامل است.
این کارشناس تاکید کرد: از جمله دلایلی که این پدیده را تشدید کرده، موارد تجاوز جنسی و بدرفتاری در واحدهای نظامی و همچنین سرخوردگی روانی شدیدی است که نظامیان پس از بازگشت از خطوط مقدم متحمل میشوند.
وی گفت: برخی پس از کشف خیانت زناشویی، از دست دادن شغل یا تحمل آسیبهای روانی شدید پس از شرکت در جنگ و مشاهده وسعت جنایاتی که علیه غیرنظامیان در غزه مرتکب شدهاند، خودکشی کردهاند.
این کارشناس امور رژیم صهیونیستی تصریح کرد: شمارمحدودی از نظامیان به دلیل احساس گناه و عذاب وجدان ناشی جنایاتی که در طول تجاوز مرتکب شدهاند، خودکشی کردهاند، در حالی که اکثریت آنها به دلیل فشارهای داخلی، شرایط وخیم زندگی و روابط خانوادگی از هم پاشیده به این سرنوشت دچار شدهاند.
او با بیان اینکه ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل ترس از تأثیر بحران بر اعتماد عمومی به ارتش، تلاش میکند وسعت آن را کماهمیت جلوه دهد، گفت: اسرائیل رژیمی است که مشتاق پنهان کردن رسواییهای نظامی خود است و تنها حداقل آمار را به رسانهها فاش میکند، اگرچه گزارشهای داخلی حاکی از افزایش نگرانکننده خودکشی و آشفتگی روانی است.
به گفته ابوعماد، این پدیده احتمالاً در دوره آینده تشدید خواهد شد، مادامی که علل ساختاری و روانی آن مورد توجه قرار نگیرد.
او اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی با بحران بیسابقه هویت و اعتماد به نفس در میان نظامیان و فرماندهان ارشد خود روبرو است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه تاکنون به شهادت بیش از ۶۸ هزار و ۵۰۰ فلسطینی منجر شده است.
