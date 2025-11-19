به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شرکت «إلبیت» بزرگترین شرکت صنایع نظامی اسرائیل، اعلام کرد که سود این شرکت در سهماهه سوم سال، تحتتأثیر جنگ غزه و افزایش خریدهای تسلیحاتی از سوی ارتش اسرائیل و همچنین رشد بودجههای دفاعی کشورهای اروپایی، جهش قابلتوجهی داشته است.
بر اساس گزارش این شرکت، مجموع سفارشهای معوقه إلبیت پس از عقد قراردادهای جدید با کشورهای اروپایی به ۲۵.۲ میلیارد دلار رسیده که ۶۹ درصد آن از خارج از اسرائیل است. حدود ۳۸ درصد این سفارشها نیز قرار است تا پایان ۲۰۲۵ و در سال ۲۰۲۶ تحویل شود.
«کوبی کاجان» مدیر مالی شرکت إلبیت با اشاره به افزایش درآمدها گفت روند تبدیل سفارشهای انباشته به فروش و سوددهی در حال بهبود است. بر اساس دادههای مالی جدید، سود شرکت به ۳.۳۵ دلار به ازای هر سهم پس از حذف هزینههای غیرتکراری رسیده، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۲.۲۱ دلار بوده است. همچنین درآمدها از ۱.۷۲ میلیارد دلار به ۱.۹۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.
سهام این شرکت نیز در بورس نزدک ۰.۵ درصد رشد کرده و به ۵۰۵.۷۴ دلار رسیده است.
«بتسلئیل ماتشلیس» مدیرعامل إلبیت با اشاره به توقف دو ساله جنگ غزه، اعلام کرد که بسیاری از شرکتها پس از جنگ دوباره به خرید تسلیحات بازگشتهاند و در داخل اسرائیل نیز نیاز فوری به بازسازی ذخایر نظامی وجود دارد. انباشت سفارشها نشاندهنده ثبات چند سال آینده برای شرکت است.
درآمد بخش سامانههای فرماندهی و کنترل، ارتباطات، رایانه، شناسایی و سایبری شرکت نیز ۱۴ درصد افزایش یافته است. بیش از ۳۳ درصد درآمد کلی شرکت از بازار داخلی اسرائیل بوده؛ بازاری که پس از آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا زمان آتشبس اخیر، بهشدت وابسته به تسلیحات و تجهیزات إلبیت از جمله مهمات، پهپادها، سامانههای موشکی هدایتشونده و تجهیزات شناسایی، بوده است.
در همین حال، فروش به اروپا از ۴۳۰ میلیون دلار به ۵۳۶ میلیون دلار افزایش یافته و اکنون ۲۸ درصد درآمد شرکت إلبیت را تشکیل میدهد؛ موضوعی که ناشی از افزایش هزینههای دفاعی کشورهای اروپایی است.
إلبیت همچنین اعلام کرد که یک قرارداد بینالمللی به ارزش ۲.۳ میلیارد دلار و با مدت اجرای هشتساله دریافت کرده است. افزون بر این، شرکت قرار است برای هر سهم ۷۵ سنت سود نقدی فصلی پرداخت کند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما