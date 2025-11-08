به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این کنفرانس با عنوان «چالش‌های فکری و اجتماعی جوانان: راهنمایی جامع در پرتو سیرت‌النبی(ص)» برگزار شد و هدف آن ارائه راهکارهایی برای حل دغدغه‌های فکری، انحطاط اخلاقی و چالش‌های اجتماعی جوانان امروز بود.

کلثوم پراچه، معاون رئیس دانشگاه زنان مولتان، در سخنرانی خود تأکید کرد: سیره پیامبر(ص) منشور جاودانه هدایت برای بشریت است و بازگشت به آن می‌تواند تعادل و روشنی اخلاقی را در جامعه احیا کند.

در این کنفرانس بیش از ۸۰ مقاله و چکیده پژوهشی در زمینه سیره، رهبری اخلاقی و تربیت فکری جوانان ارائه شد. سخنرانان داخلی و خارجی از جمله عبدالقادر هارون، سعیدالرحمن، ابرار احمد، فیضان احمد و دکتر زاهده مالک، ابعاد مختلف سیره پیامبر(ص) از جمله رهبری، آموزش، اخلاق، توانمندسازی زنان، همزیستی ادیان و تربیت جوانان را بررسی کردند.

تمرکز بر نقش سیره در عصر دیجیتال

در روز دوم کنفرانس، تمرکز ویژه بر نقش سیره پیامبر(ص) در هدایت نسل جوان در عصر دیجیتال بود. محمد مختار، رانا اکرم و همایون عباسی بر اهمیت همسویی آموزش مدرن با ارزش‌های نبوی و بازسازی آگاهی معنوی جوانان تأکید کردند.

اختتامیه و تقدیر از پژوهشگران

در مراسم پایانی، کلثوم پراچه از مشارکت پژوهشگران و دانشجویان تقدیر کرد و گفت: سیره پیامبر اکرم(ص) چارچوبی کامل برای تهذیب شخصیت، پرورش ایمان و ترویج صلح و شفقت در جامعه است.

این کنفرانس با حضور گسترده اساتید، دانشجویان و پژوهشگران ملی و بین‌المللی برگزار شد و به عنوان گامی مؤثر در ترویج اندیشه‌های نبوی و رشد فکری جوانان مورد تقدیر قرار گرفت.

