نقش "پیاده روی اربعین" در همبستگی خانواده

خبر گزاری بین المللی اهل بیت (ع)-ابنا: پیادهروی اربعین فراتر از یک آیین مذهبی، به یک بستر قدرتمند برای تقویت همبستگی خانوادهها تبدیل شده است. این سفر معنوی، فرصتهای بینظیری را برای تعمیق روابط خانوادگی و ایجاد خاطرات مشترک فراهم میآورد:
1. تقویت صله رحم و پیوندهای خویشاوندی:
اسلام و قرآن کریم بر اهمیت صله رحم و حفظ و تقویت پیوندهای خانوادگی تأکید فراوانی دارند. پیادهروی اربعین فرصتی بینظیر برای تحقق این امر است. اعضای خانواده، از خردسال تا کهنسال، شانه به شانه یکدیگر حرکت میکنند. این همسفری طولانی، فرصتهای بیشماری برای گفتگو، همفکری، کمکرسانی متقابل و ابراز محبت فراهم میآورد که در زندگی روزمره و پرمشغله امروز کمتر به دست میآید. این تجربه مشترک، خاطرات عمیقی را شکل میدهد که تا سالها میتواند منبعی برای یادآوری و تقویت ارتباطات خانوادگی باشد.
2. تمرین صبر، استقامت و توکل:
پیادهروی اربعین، تمرین عملی صبر و استقامت است؛ دو ویژگیای که قرآن کریم بارها بر آن تأکید کرده است. خانوادهها در طول مسیر با چالشهایی مانند خستگی، تاول پا، شلوغی و گاهی شرایط آب و هوایی دشوار مواجه میشوند. این سختیها، نه تنها آنها را متوقف نمیکند، بلکه به فرصتی برای تمرین شکیبایی جمعی تبدیل میشود. وقتی اعضای خانواده در کنار هم این سختیها را تحمل میکنند و با توکل بر خداوند مسیر را ادامه میدهند، حس همبستگی و همدلی میانشان عمیقتر میشود. این تجربه به آنها میآموزد که چگونه در برابر مشکلات زندگی نیز با اتکا به یکدیگر و توکل به خداوند، مقاوم باشند.
3. ایثار، از خودگذشتگی و کمک به همنوع:
از مهمترین مفاهیم قرآنی و اسلامی، ایثار و کمک به نیازمندان است. در پیادهروی اربعین، روحیه ایثار و از خودگذشتگی به وضوح مشاهده میشود. خادمان حسینی (موکبداران) و زائران، بیهیچ چشمداشتی آنچه دارند را در طبق اخلاص میگذارند و به یکدیگر کمک میکنند. این فضا، فرصتی بینظیر برای والدین است تا ارزشهای عملی ایثار، فداکاری، کمک به دیگران و ترجیح دیگری بر خود را به فرزندانشان بیاموزند. وقتی فرزندان میبینند که والدینشان و دیگر زائران چگونه با مهر و محبت به یکدیگر خدمت میکنند، این ارزشها در وجودشان نهادینه میشود و خانواده را به سمت یکپارچگی بیشتر سوق میدهد.
4. آموزش عملی مفاهیم دینی و تقویت هویت اسلامی:
پیادهروی اربعین یک "سفر تربیتی" است که مفاهیم دینی را از حالت تئوری خارج کرده و به یک تجربه عملی تبدیل میکند. والدین میتوانند در این سفر، درباره زندگی ائمه (ع)، اهداف عاشورا و اربعین، اهمیت امر به معروف و نهی از منکر، و سایر مفاهیم اسلامی با فرزندان خود گفتگو کنند. حضور در کنار میلیونها نفر با یک هدف مشترک، حس تعلق به امت اسلامی و تقویت هویت دینی را در افراد خانواده به شدت تقویت میکند. این حس تعلق مشترک به یک هدف و آرمان والاتر، خانواده را درونیتر و پایدارتر میسازد.
5. انسجام بخشی در پرتو یک هدف واحد (ولایتمداری):
اربعین نمادی از ولایتمداری و حرکت در مسیر ائمه معصومین (ع) است. وقتی خانوادهها با یک هدف مشترک و قلبی واحد در این مسیر گام برمیدارند، این هدف مشترک آنها را بیش از پیش به هم نزدیک میکند. تمرکز بر یک ارزش واحد و والا، تفاوتها و اختلافات کوچک خانوادگی را کمرنگ کرده و به جای آن، همدلی و وحدت درونی را تقویت میکند. این انسجام حول محور یک ارزش الهی، میتواند خانواده را در برابر چالشهای بیرونی و درونی مقاومتر سازد.
در مجموع، پیادهروی اربعین، فراتر از یک سفر ساده، یک بستر عظیم برای تحقق ارزشهای قرآنی و اسلامی در حوزه خانواده است. این سفر، با فراهم آوردن فرصتهایی برای تقویت صله رحم، تمرین صبر و ایثار، آموزش عملی مفاهیم دینی و ایجاد انسجام حول یک هدف واحد، به همبستگی عمیقتر و پایدارتر خانوادهها کمک شایانی میکند.
