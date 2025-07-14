راهپیمایی اربعین پایگاهی برای بیعت جهانی با امام حسین(ع) است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی قاضی‌عسکر در آیین آغاز رسمی خدمت‌رسانی شهرداری تهران به زائران اربعین که در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد، با اشاره به اهمیت تاریخی مقاومت ملت ایران در برابر ظلم و استکبار، گفت: یاد و نام شهدای پرافتخار اخیر را گرامی می‌داریم و امیدواریم به برکت خون این شهیدان، ملت ما پیروزی‌های بیشتری کسب کند و نابودی رژیم صهیونیستی و قدرت‌های استکباری را با چشم خود ببیند.

وی با یادآوری وعده‌های صادقانه امام خمینی(ره) در دوران پیش از انقلاب و دفاع مقدس، افزود: امام با قاطعیت اعلام کرده بودند که شاه رفتنی است و صدام نیز نابود خواهد شد؛ همان‌گونه که دیدیم. امروز هم نشانه‌های افول آمریکا نمایان شده و این همان وعده الهی است که فرمود: إن الباطل کان زهوقا.

تولیت آستان حضرت عبدالعظیم(ع) با اشاره به حدیث نبوی "إن لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد أبدا" اظهار داشت: عشق به امام حسین(ع) از آغاز تا امروز در دل مومنان شعله‌ور بوده و دشمنان هرگز نتوانسته‌اند آن را خاموش کنند. یزید و معاویه نیز تلاش کردند نام حسین(ع) را به فراموشی بسپارند، اما نه تنها موفق نشدند بلکه خود به فراموشی سپرده شدند و امروز پرچم عزای حسین(ع) در سراسر دنیا برافراشته است.

وی راهپیمایی باشکوه اربعین را نماد این حقیقت دانست و گفت: حرکت میلیونی زائران از اقوام و ادیان مختلف برای بیعت با امام حسین(ع) نشان می‌دهد که شعارهای عاشورا قابلیت جهانی دارند. پیام امام حسین(ع) محدود به شیعه یا مسلمانان نیست؛ او با صراحت اعلام کرد که زندگی ذلیلانه را نمی‌پذیرد و شهادت در راه عدالت را افتخار می‌داند.

قاضی‌عسکر ادامه داد: شعارهای قیام عاشورا از جمله «مثلی لا یبایع مثله» و «انی لم اخرج أشرا ولا بطرا... إنما خرجت لطلب الإصلاح» پیام‌هایی جهانی است که در هر نقطه‌ای از جهان می‌تواند الهام‌بخش عدالت‌خواهان باشد؛ همان‌گونه که مهاتما گاندی از این اندیشه برای مقابله با استعمار انگلیس بهره برد.

وی با بیان اینکه اربعین امروز پایگاهی برای مبارزه با ظلم و اعلام وفاداری به خط عدالت است، گفت: زائران با طی صدها کیلومتر، در کربلا به مرقد مطهر امام حسین(ع) سلام می‌دهند و بیعت می‌کنند تا مسیر ظلم‌ستیزی را ادامه دهند. این عشق و شور خدمت در میان مردم، جلوه‌ای بی‌نظیر از محبت، ایثار و اتحاد است.

تولیت آستان حضرت عبدالعظیم(ع) با قدردانی از تلاش‌های سال‌های گذشته شهرداری تهران در خدمت‌رسانی به زائران اربعین، تصریح کرد: شهرداری در کنار حرکت مردمی، اقدامات مؤثر و موفقی داشته و امیدواریم امسال نیز با هماهنگی بیشتر، مراسمی باشکوه‌تر برگزار شود.

وی در پایان با اشاره به جنایات اخیر صهیونیست‌ها در غزه، ایستادگی مردم فلسطین و انسجام ملت ایران را نشانه‌ای از مقاومت الهام‌گرفته از مکتب عاشورا دانست و خاطرنشان کرد: این وقایع ساده نیست، بلکه نویدبخش نصرت نهایی ملت‌های مستضعف و مسلمان است.



