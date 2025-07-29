رئیس سازمان اوقاف: اربعین باید پژواک وحدت و استکبارستیزی در جهان باشد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، صبح امروز در همایش «قدمهای آسمانی» ویژه موکبداران اربعین حسینی که در آستان مقدس شیخ صدوق (ره) برگزار شد، با اشاره به اهمیت تمدنی اربعین، گفت: تاریخ ورق خورد و به اربعین رسیدیم؛ محرمی که پس از تهاجم وحشیانه دشمن آغاز شد و در آن، مقاومت ملت ایران زبانزد عام و خاص شد.
وی با بیان اینکه دشمنان در شب عید غدیر به کشور علیبنابیطالب (ع) حمله کردند، تأکید کرد: اگر ذرهای در آن شب تأمل داشتند، هرگز دست به چنین جنایتی نمیزدند. آنها در عید غدیر آغاز کردند و در محرم به اوج رساندند، که این نشان از بیچارگی و سقوط فکری آنها دارد.
رئیس سازمان اوقاف، پیادهروی اربعین را جلوهای از فرهنگ انتظار و ایثار دانست و افزود: اربعین تنها یک مراسم نیست، بلکه حرکتی تمدنساز است. اگر کسی بهدنبال مفهوم واقعی انتظار، حریت و شهادت باشد، باید در مسیر اربعین آن را جستوجو کند. در این مسیر است که میآموزیم برای دین باید هزینه داد، و همه این جلوهها بهصورت خودجوش و مردمی شکل گرفته است.
او راه امام حسین (ع) را راه از خودگذشتگی در نهایت ایثار خواند و با استناد به سه دسته از روایات درباره پیادهروی اربعین گفت: در برخی از این روایات آمده است:مَن زارَ الحُسینَ علیه السلام عارِفا بِحَقِّهِ کَتَبَ اللّه ُ لَهُ ثوابَ ألفِ حَجَّةٍ مَقبولَةٍ و ألفِ عُمرَةٍ مَقبولَةٍ ، و غَفَرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ و ما تَأخَّرَ.هر که حسین علیه السلام را، با معرفت به حق و مقام او، زیارت کند خداوند ثواب هزار حجّ پذیرفته و هزار عمره پذیرفته را برایش بنویسد و گناهان گذشته و آینده او را ببخشد. در روایت دیگر آمده: اگر فردی در مسیر طریق غسل کند، گناهان از او دور میشود. اینها نشانه عظمت این مسیر است، به شرط آنکه با عرفان به حق امام همراه باشد.
حجتالاسلام خاموشی با اشاره به خطبه ۱۶۸ نهجالبلاغه و رابطه مردم با حاکمان گفت: آثار معنوی و مادی این ارتباط، در قیام امام حسین (ع) جلوهگر شده است. دشمنان در تهاجم اخیر بهدنبال برهم زدن وحدت امت اسلامی بودند، اما شکست خوردند. آنها دریافتند ریشه این ایستادگی، در ولایت فقیه و هدایت دینی ملت ایران است.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در برابر ظلم جهانی ایستادگی کردند و دشمن را به عقب راندند. امروز که زائران به کربلا میروند، در حقیقت با امام عدل و معصوم تجدید پیمان میکنند و به او لبیک میگویند.
رئیس سازمان اوقاف با تأکید بر بُعد جهانی اربعین خاطرنشان کرد: ایران امروز در قله مبارزه با شیطان بزرگ ایستاده و صدای مقاومتش در جهان پژواک دارد. باید به دنیا نشان دهیم که پیرو ولایت فقیه هستیم و پشت سر رهبرمان حرکت میکنیم.
وی با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) که فرمودند ما با دنیا ارتباط داریم، مگر با رژیم آپارتاید و صهیونیسم، تأکید کرد: اربعین امسال باید برای دشمنان یأسآور و برای مسلمانان وحدتآفرین باشد. امروز دنیای اسلام باید بداند که وحدت، راه نجات است. در حالیکه دشمنان کارنامهای تاریک از خود به جا گذاشتهاند، ما باید در اربعین پرچم رهبری مقاومت در برابر نظام سلطه را برافراشته نگاه داریم.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما