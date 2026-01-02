به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماره صدم هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت با مطالبی متنوع منتشر شد.

در صدمین شماره «هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» می‌خوانیم:

گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت ولادت حضرت امیرالمومنین امام علی(ع) و خاطره ای از معظم له در خصوص روز پدر

یادداشت مدیر مسئول: پدر در افق فضیلت؛ مطالعه ای تطبیقی در اسلام و مسیحیت با تاکید بر الگوی علوی؛ به مناسبت میلاد حضرت امیر(ع) و روز پدر

پیام تبریک جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران خطاب به پاپ لئون چهاردهم رهبر کاتولیک های جهان به مناسبت ولادت حضرت عیسی مسیح(ع) و آغاز سال نو میلادی

دیدار جناب آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهور با خانواده شهید مسیحی بمناسبت ولادت حضرت عیسی مسیح(ع)

تحلیل شخصیت حضرت زینب(س) با نگاه بر خطبه های کوفه و شام؛ دکتر مرتضی صانعی؛ استاد حوزه و دانشگاه

یلدا و کریسمس؛ همنشینی انقلاب زمستانی، زبان زایش و سیاست نمادهای خورشیدی از ایران باستان تا روم متاخر؛ مهدی رحمانی: پژوهشگر

حدیث هفته

واتیکان در هفته ای که گذشت

علاقه مندان برای دانلود این هفته نامه اینجا را کلیک نمایند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸