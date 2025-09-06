به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماره هشتاد و سوم هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت با مطالبی متنوع منتشر شد.

در هشتاد و سومین شماره «هفته‌نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان» می‌خوانیم:

کلام امام خمینی(ره)؛ درباره وحدت و برادری بین شیعه و سنی به مناسبت هفته وحدت

بیانات مقام معظم رهبری؛ پیرامون ولادت امام جعفر صادق(ع)

گفتاری از مدیر مسئول؛ آخرین سپیده پیش از غیبت؛ تدابیر امام حسن عسکری(ع) در هدایت جامعه شیعه(بخش دوم و پایانی)

وحدت و تعامل بین ادیان از منظر رسول خدا(ص)، به بهانه هزار و پانصدمین سالروز تولد پیامبر رحمت؛ حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا برته؛ استاد حوزه و دانشگاه

تعامل پیامبر اسلام(ص) با پیروان ادیان دیگر؛ دکتر مرتضی صانعی؛ استاد حوزه و دانشگاه

معراج پیامبر در نسخ خطی واتیکان؛ مقاله ای از پرفسور پیه مونتزه؛ محقق و ایرانشناس ایتالیایی(بخش سوم)

معرفی کتابخانه آمیروزیانای شهر میلان به بهانه بازدید سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان

نمادهای مسحیی - (17)؛ لنگر

حدیث هفته

واتیکان در هفته ای که گذشت

علاقه مندان برای دانلود این هفته نامه اینجا را کلیک نمایند.

