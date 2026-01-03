به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع ونزوئلایی در گفت‌وگو با شبکه المیادین اعلام کردند که نیکلاس مادورو (Nicolás Maduro)، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در امنیت و سلامت کامل به‌سر می‌برد و شخصاً هدایت امور کشور را در شرایط حساس کنونی بر عهده دارد.

بر اساس این گزارش، اوضاع داخلی ونزوئلا باثبات، تحت کنترل و به‌خوبی مدیریت‌شده توصیف شده و نهادهای رسمی کشور بدون اختلال به انجام وظایف خود ادامه می‌دهند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ونزوئلا طی ساعات اخیر هدف تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا قرار گرفته و مقام‌های کاراکاس بر ایستادگی دولت و ملت ونزوئلا در برابر فشارها و تهدیدات خارجی تأکید کرده‌اند.

