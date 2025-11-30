قدردانی ونزوئلا از حمایت ایران در مقابل زورگویی آمریکا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه ونزوئلا ‌در پیامی از حمایت ایران از این کشور در مقابل زورگویی های آمریکا قدردانی کرد. «ایوان خیل پینتو» در کانال تلگرامی خود در بیانه ای اعلام کرد: از طرف دولت بولیواری ونزوئلا و نیکولاس مادورو رئیس جمهورمان، مایلیم مراتب قدردانی صمیمانه خود را از اقدام دولت جمهوری اسلامی ایران در محکوم کردن قاطع اقدام یکجانبه اخیر دولت آمریکا در بستن یکجانبه حریم هوایی ونزوئلا اعلام کنیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: موضع شجاعانه و قاطع ایران در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ونزوئلا عمیقاً همگام با موضع مردم ما است. نقض هنجارها و اصول اساسی حقوق بین‌الملل و همچنین تهدیدها برای ایمنی و امنیت هوانوردی بین‌المللی، نگرانی‌های مشترکی هستند که ما را در تلاش برای ایجاد جهانی سرشار از عدالت، کرامت و صلح متحد می‌کنند.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه شنبه هشتم آذر ۱۴۰۴ اقدام رئیس‌جمهور آمریکا در اعلام بسته‌شدن حریم هوایی ونزوئلا را به‌ عنوان نقض فاحش هنجارها و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله قواعد ناظر بر حمل و نقل هوایی بین‌المللی دانست و آن را محکوم کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه به وقت محلی در پیامی اعلام کرد که تمام حریم هوایی ونزوئلا و اطراف آن باید بسته تلقی شود.

آسمان ونزوئلا ساعاتی بعد از تهدید دونالد ترامپ درباره بسته شدن آسمان این کشور نفت‌خیز، خالی شده است.

واشنگتن از ماه اوت (شهریور) به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، کشتی‌های جنگی، زیردریایی، هواپیماهای نظامی و نیروهای نظامی را در سواحل ونزوئلا مستقر کرده است. طبق گزارش‌ها، حدود یک‌سوم ناوگان دریایی آمریکا در این منطقه مستقر شده است.

