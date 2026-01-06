چین: آمادۀ همکاری با کشورهای منطقه برای دفاع از صلح آمریکای لاتین هستیم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه چین با انتقاد از اقدامات ایالات متحده آمریکا در قبال ونزوئلا، اعلام کرد که پکن آماده است با همکاری کشورهای منطقه، از صلح و ثبات در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب دفاع کند. این موضعگیری در واکنش به سیاستهای مداخلهجویانه واشنگتن در امور داخلی کشورهای مستقل منطقه مطرح شده است.
سخنگوی وزارت خارجه چین با تأکید بر پایبندی پکن به اصول حقوق بینالملل تصریح کرد: «ما آمادهایم با کشورهای منطقه همکاری کنیم تا از وضعیت صلح در آمریکای لاتین و کارائیب حفاظت شود.» مقام چینی همچنین بر ضرورت صیانت از اقتدار حقوق بینالملل در برابر اقدامات یکجانبه و فشارهای سیاسی آمریکا تأکید کرد.
چین پیشتر نیز از آمریکا خواسته بود نیکولاس مادورو، رئیسجمهور قانونی ونزوئلا، را فوراً آزاد کند و واشنگتن را به توقف فوری تلاشها برای «سرنگونی دولت ونزوئلا» فراخوانده بود.
همچنین لیان جین، سخنگوی وزارت خارجۀ چین، در پاسخ به پرسش خبرنگار اسپانیایی، با تأکید بر تداوم همکاری با ونزوئلا، اظهار داشت: فارغ از اینکه اوضاع سیاسی ونزوئلا چگونه تغییر کند، تمایل چین برای تعمیق همکاریهای عملی با ونزوئلا در زمینههای مختلف تغییر نخواهد کرد.
