سرمای هوا در غزه جان یک نوزاد را گرفت

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت غزه اعلام کرد یک نوزاد یکماهه به نام سعید عابدین بر اثر سرمای شدید جان خود را از دست داده است. این نوزاد در منطقه خانیونس در جنوب نوار غزه و در پی کاهش چشمگیر دما ناشی از سامانه جوی سرد، فوت کرده است.
بر اساس بیانیه وزارت بهداشت، با ثبت این مورد، شمار افرادی که در نتیجه سرمای شدید و پیامدهای سامانه جوی سرد به بیمارستانهای غزه منتقل شده و جان باختهاند، به ۱۳ نفر افزایش یافته است.
مقامات بهداشتی غزه با هشدار نسبت به ادامه موج سرما، بر وخامت شرایط انسانی بهویژه برای کودکان، سالمندان و آوارگان تأکید کرده و خواستار تأمین فوری امکانات گرمایشی و سرپناه مناسب برای خانوادههای آسیبپذیر شدند.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما