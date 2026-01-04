۴۰ کشته در حمله آمریکا به ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام بلندپایه ونزوئلایی، از کشته شدن دست‌کم ۴۰ نفر در حمله نظامی آمریکا به این کشور خبر داد.

وی در گفت‌وگو با روزنامه «نیویورک تایمز» تأکید کرد که این آمار اولیه شامل نظامیان و غیرنظامیان است و احتمال افزایش آن با ادامه بررسی خسارات وجود دارد.

این مقام ونزوئلایی به گزارش‌های اطلاعاتی و میدانی اولیه اشاره کرد که هنوز جزئیات رسمی آن منتشر نشده است.

در همین ارتباط، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با شبکه «فاکس نیوز» اعلام کرد که هیچ‌یک از نیروهای آمریکایی کشته نشده‌اند، اما برخی نظامیان زخمی شده‌اند.

ساعاتی بعد، «ژنرال دان کین» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در کنفرانسی خبری در اقامتگاه «مارالاجو» همراه با ترامپ گفت: بالگردهای آمریکایی که مأموریت انتقال «نیکولاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش را بر عهده داشتند، هدف تیراندازی قرار گرفتند. وی افزود: یکی از بالگردها آسیب دید اما همچنان قادر به پرواز بود و همه آن‌ها سالم به پایگاه بازگشتند.

همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز دوشنبه برای بررسی پیامدهای عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا نشست اضطراری برگزار کند؛ نشستی که به درخواست فوری کلمبیا و با حمایت چین و روسیه تشکیل خواهد شد.

................................

پایان پیام/ 167