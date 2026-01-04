به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در راستای ترویج فرهنگ حمایت از ایتام و خانواده‌های نیازمند و با هدف نقش‌آفرینی مؤثر رسانه‌ها در گسترش مشارکت‌های مردمی، کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان اقدام به برگزاری نخستین جشنواره رسانه‌ای با محوریت «اکرام ایتام و محسنین» کرده است.

این جشنواره بستری برای حضور فعال خبرنگاران، عکاسان، مستندسازان و فعالان رسانه‌ای در انعکاس جلوه‌های همدلی و نیکوکاری فراهم می‌آورد. در همین زمینه، مهیار فتحی‌پور رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی کمیته امداد استان گیلان، جزئیات این رویداد رسانه‌ای را تشریح کرد.

«مهیار فتحی‌پور» رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی کمیته امداد استان گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری اهل بیت(ع) – ابنا استان گیلان از برگزاری اولین جشنواره رسانه‌ای «اکرام ایتام و محسنین» در استان گیلان خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره با هدف بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها در ترویج فرهنگ انفاق و حمایت از ایتام طراحی شده است.

وی با بیان اینکه آغاز این جشنواره از ۱۳ دی‌ماه سال جاری خواهد بود، افزود: زمان شروع جشنواره همزمان با میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) که به عنوان «ابوالایتام» شناخته می‌شوند، انتخاب شده است.

رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی کمیته امداد استان گیلان ادامه داد: این جشنواره تا ۱۴ اسفندماه سال جاری، مصادف با میلاد نورانی کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع)، ادامه خواهد داشت.

فتحی‌پور هدف اصلی از برگزاری این رویداد رسانه‌ای را ترغیب و تشویق مردم نیک‌اندیش و خیران برای مشارکت گسترده‌تر در طرح اکرام ایتام و محسنین عنوان کرد.

وی با اشاره به جامعه هدف جشنواره گفت: تمامی اهالی محترم رسانه و علاقه‌مندان به فعالیت‌های رسانه‌ای می‌توانند در این جشنواره شرکت کرده و آثار خود را ارسال کنند.

به گفته فتحی‌پور، آثار ارسالی می‌تواند در قالب‌های مختلفی از جمله خبر، گزارش مکتوب، گزارش تصویری، عکس، فیلم، مصاحبه، سرمقاله و یادداشت تهیه شده باشد.

وی افزود: همچنین تولیدات رسانه‌ای در قالب پوستر، موشن‌گرافی، مستند و کلیپ نیز در فرآیند داوری جشنواره مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی کمیته امداد استان گیلان با تأکید بر بازه زمانی انتشار آثار تصریح کرد: تنها آثاری که در فاصله زمانی ۱۳ دی‌ماه تا ۱۴ اسفندماه منتشر شده باشند، امکان شرکت در جشنواره را خواهند داشت.

فتحی‌پور خاطرنشان کرد: آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ۲۲ اسفندماه تعیین شده و آثار باید به همراه مستندات انتشار از طریق پیام‌رسان «بله» به نشانی k_emdademaamgilan@ ارسال شود.

وی در پایان گفت: پس از پایان مهلت ارسال، آثار دریافتی توسط هیئت داوران مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت، منتخبین هر بخش معرفی و هدایایی به رسم یادبود به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

