به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هزاران شهروند اسرائیلی پیامکهایی بر روی تلفنهای همراه خود دریافت کردهاند که شامل تهدیدهای مستقیم و اطلاعات شخصی حساسی از جمله شمارههای هویت ملی آنهاست.
در متن این پیامها که به زبان انگلیسی ارسال شده، آمده است: این آخرین فرصت تو برای نجات خودت و خانوادهات است. ما تو را میشناسیم.
همچنین برخی از این پیامها حاوی لینکهایی بوده که دریافتکنندگان را به صفحاتی هدایت میکرده که در آنها دادههای شخصی آنان منتشر شده است.
طبق گزارش روزنامه «تایمز آو اسرائیل»، مؤسسه ملی امنیت سایبری اسرائیل این پیامها را تلاشی برای ایجاد رعب و فشار روانی بر افکار عمومی توصیف کرده است.
در همین حال، گروه هکری با نام «حنظله» اعلام کرده که مسئولیت هک تلفن همراه «آیلت شاکید» وزیر پیشین دادگستری اسرائیل را بر عهده دارد.
این گروه دهها تصویر و ویدئو منتشر کرده که ادعا میکند آنها را از تلفن همراه شاکید به دست آورده است.
گروه حنظله ماه گذشته نیز مدعی شده بود که تلفنهای همراه «تساحی برفرمان» مدیر دفتر نخستوزیر بنیامین نتانیاهو و همچنین «نفتالی بنت» نخستوزیر پیشین اسرائیل را هک کرده است.
