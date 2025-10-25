به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس نتایج یک نظرسنجی، ۵۲ درصد از شهروندان اسرائیلی با نامزدی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر فعلی و فرد تحت تعقیب دادگاه کیفری بینالمللی، در انتخابات سراسری سال ۲۰۲۶ مخالفت کردهاند.
این نظرسنجی که توسط شبکه خصوصی «کانال ۱۲» اسرائیل منتشر شده، نشان میدهد که ۴۱ درصد از پاسخدهندگان از نامزدی نتانیاهو حمایت کردهاند، در حالی که ۷ درصد نیز نظری در اینباره نداشتهاند.
نتایج نظرسنجی همچنین نشان میدهد که نیمی از حامیان جناح راست اسرائیل نمیدانند در صورت عدم نامزدی نتانیاهو، چه کسی میتواند رهبری این جناح را بر عهده گیرد.
در نظرسنجی دیگری که روز جمعه توسط روزنامه «معاریو» منتشر شد، مشخص شد که ائتلاف نتانیاهو در کنست، نسبت به هفته گذشته دو کرسی از دست داده و در صورت برگزاری انتخابات، تنها ۵۰ کرسی کسب خواهد کرد.
بر اساس قانون اسرائیل، برای تشکیل دولت، حمایت حداقل ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ عضو کنست لازم است.
طبق نتایج نظرسنجی، جناح مخالف موفق به کسب ۵۹ کرسی شده، اما همچنان از اکثریت لازم برای تشکیل دولت فاصله دارد. در مقابل، احزاب عربی ۱۱ کرسی به دست آوردهاند. با این حال، احزاب مخالف تأکید کردهاند که حاضر به تشکیل ائتلاف با احزاب عربی نیستند.
هفته گذشته، رسانههای رسمی اسرائیل گزارش دادند که نتانیاهو در حال بررسی تغییر زمان انتخابات سراسری از نوامبر ۲۰۲۶ به ژوئن همان سال است، هرچند هنوز هیچ اعلام رسمی در اینباره صورت نگرفته است.
طبق قانون، دولت اسرائیل میتواند با پیشنهاد نخستوزیر، کنست را منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگزار کند. این تصمیم نیازمند تأیید رئیسجمهور اسرائیل است.
نتانیاهو تاکنون در پنج دوره غیرمتوالی نخستوزیر اسرائیل بوده و طولانیترین مدت حضور در این سمت را دارد. با این حال، سالهاست که با پروندههای متعدد فساد داخلی مواجه است.
علاوه بر این، دادگاه کیفری بینالمللی در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت وی را به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت» علیه فلسطینیان در نوار غزه صادر کرده است.
