دخالت سارا نتانیاهو در انتصاب رئیس موساد جنجال آفرید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «معاریو» گزارش داد که پس از افشای دیدار طولانی «رومن گوفمن» با «سارا نتانیاهو» همسر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، پیش از انتصاب او به ریاست موساد، جنجال سیاسی و امنیتی در این رژیم شکل گرفته است

طبق گزارش معاریو، این دیدار پیش از اعلام رسمی بنیامین نتانیاهو مبنی بر انتصاب گوفمن به ریاست موساد انجام شده و پرسش‌های جدی در داخل دستگاه امنیتی ایجاد کرده است. این موضوع بار دیگر پرونده‌های قدیمی دخالت سارا نتانیاهو در انتصابات مقامات بلندپایه امنیتی را زنده کرده است.

در بخش دیگری، به ماجرای «یوسی کوهن» رئیس پیشین موساد اشاره شده که طبق شهادت‌ها در سال ۲۰۱۳ برای تضمین انتصابش به ریاست شورای امنیت ملی، تعهد به وفاداری شخصی به بنیامین و سارا نتانیاهو داده بود. همچنین «مئیر داگان» رئیس اسبق موساد روایت کرده که سارا نتانیاهو ناگهان به جلسه محرمانه او با نخست‌وزیر وارد شد و نتانیاهو به او گفت: «او در همه چیز شریک است».

گوفمن دومین رئیس موساد است که از خارج از بدنه این سازمان منصوب می‌شود و قرار است در ژوئن ۲۰۲۶ ( خرداد و تیر ۱۴۰۵) رسماً مسئولیت را برعهده گیرد. در حالی که ائتلاف حاکم از این انتصاب استقبال کرده، فضای موساد با شگفتی و پرسش‌های جدی همراه بوده است.

