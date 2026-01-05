به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) از آغاز عملیات بازسازی و تعمیر سیستم‌های تأمین آب آشامیدنی در مناطق محروم افغانستان، با هدف بهبود دسترسی کودکان به آب سالم و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌ها خبر داد.

یونیسف روز دوشنبه (15 دی) در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با تعمیر این سیستم‌ها، کودکان دیگر مجبور به پیمودن مسافت‌های طولانی برای دسترسی به آب آشامیدنی نخواهند بود و این امر به کاهش شیوع بیماری‌های مرتبط با آب آلوده کمک شایانی می‌کند.

این نهاد بین‌المللی در ادامه گفته است که این برنامه با حمایت‌های غیر دولتی اجرا می‌شود و تمرکز اصلی آن بر خانواده‌هایی است که سال‌ها از کمبود آب بهداشتی رنج برده‌اند.

سازمان ملل متحد همواره بر تأمین آب سالم به عنوان یکی از نیازهای ضروری در افغانستان تأکید دارد و معتقد است این مسئله نقش کلیدی در ارتقای سلامت کودکان ایفا می‌کند.

این در حالی است که خشکسالی‌های مکرر در سال‌های اخیر، منابع آب سالم را به شدت کاهش داده و بحران را تشدید کرده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که منابع آبی زیرزمینی کابل در حال خشک شدن سریع است و با جمعیت بیش از شش میلیونی این شهر، ممکن است تا سال ۲۰۳۰ میلادی با کمبود شدید آب مواجه شود؛ وضعیتی که ناشی از کاهش بارندگی‌ها، ذوب زودرس برف‌ها و برداشت بی‌رویه از چاه‌ها در این کلان شهر است.

