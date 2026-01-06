به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «جوزف عون» رئیس‌جمهور لبنان، حملات اخیر رژیم صهیونیستی به مناطق بقاع و جنوب لبنان تا شهر صیدا را محکوم کرد و زمان وقوع این حملات را «سؤال‌برانگیز» دانست.

عون در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تجاوزات درست در آستانه نشست کمیته «مکانیزم» رخ داده است؛ کمیته‌ای که وظیفه دارد برای توقف اقدامات خصمانه و بررسی راهکارهای عملی بازگرداندن امنیت و ثبات به جنوب لبنان تلاش کند. این اقدامات شامل عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی تا مرزهای جنوبی، آزادی اسیران لبنانی و تکمیل استقرار ارتش لبنان مطابق با قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت است.

وی ادامه داد که تداوم حملات اسرائیل با هدف «ناکام گذاشتن همه تلاش‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای توقف تنش‌های مستمر» صورت می‌گیرد، در حالی که لبنان در سطوح مختلف با این تلاش‌ها همراهی کرده و دولت نیز با اقدامات عملی برای اعمال حاکمیت در جنوب رود لیتانی، ارتش را به دقت به کار گرفته است.

عون بار دیگر از جامعه بین‌المللی خواست تا «به‌طور مؤثر وارد عمل شود و مانع ادامه تجاوزات اسرائیل گردد» و همچنین کمیته مکانیزم را قادر سازد تا وظایف محوله را با توافق طرف‌های ذی‌ربط و حمایت جهانی به انجام برساند.

در همین حال، و در آستانه جلسه کابینه لبنان که قرار است روز پنجشنبه برگزار شود و بخش مهمی از آن به بررسی گزارش پایانی مرحله نخست طرح جمع‌آوری سلاح در جنوب لیتانی اختصاص یابد، تل‌آویو با ارسال پیام تهدیدآمیز اقدام به اجرای حملات هوایی به مناطق مختلف جنوب لبنان کرد.

