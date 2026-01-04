۲ شهید در حمله هوایی اسرائیل به خودرویی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت لبنان امروز (یکشنبه) اعلام کرد که بر اثر حمله یک پهپاد اسرائیلی به یک خودرو در جنوب لبنان، دو نفر شهید شدند.
«ایهاب العقدی» خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که یک پهپاد اسرائیلی، خودرویی را با یک موشک در منطقه «عین المزراب» در اطراف شهرک «صفد البطیخ» از توابع شهر «بنت جبیل» هدف قرار داد که این امر منجر به نابودی کامل و سوختن خودرو شد.
او افزود که این حمله خسارتهای مادی گستردهای به اموال شهروندان وارد کرده است؛ از جمله خودروها، مغازهها و مراکز تجاری، علاوه بر خانههایی که در طبقات بالای این مغازهها قرار داشتند.
به گفته او، این حمله در چارچوب ازسرگیری حملات اسرائیل به خودروها و ادامه سیاست ترورهایی انجام شده که از زمان اجرای توافق آتشبس در ۲۷ نوامبر سال گذشته آغاز شده بود.
در مقابل، ارتش اشغالگر اسرائیل اعلام کرد که یکی از نیروهای حزبالله را در منطقه الجمیجمة در جنوب لبنان هدف قرار داده و مدعی شد که این حمله در پاسخ به آنچه نقض توافق آتشبس از سوی حزبالله خوانده، انجام شده است.
از زمان اجرای توافق آتشبس میان حزبالله و اسرائیل در اواخر نوامبر ۲۰۲۴، اسرائیل هزاران مورد نقض آتشبس مرتکب شده که به شهادت و زخمی شدن صدها لبنانی و نیز خسارتهای مادی گسترده انجامیده است. قرار بود این توافق به تجاوزی پایان دهد که اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ علیه لبنان آغاز کرد، اما این درگیریها در سپتامبر ۲۰۲۴ به جنگی تمامعیار تبدیل شد که بیش از ۴ هزار شهید و بیش از ۱۷ هزار زخمی برجای گذاشت.
اسرائیل همچنان با ادامه اشغال ۵ تپه در جنوب لبنان که در جنگ اخیر به تصرف خود درآورده، توافق را به چالش میکشد؛ علاوه بر مناطقی دیگر در لبنان که از دههها پیش در اشغال این رژیم قرار دارد.
