به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حوزه های علمیه بر اساس گسترش مکتب انسان ساز اهل بیت (ع) بوجود آمده است و فرهنگ امام حسین (ع) مبارزه با جهالت است، آنوقت شایسته است که یک مداح در یک جلسه ی عظیم عزاداری به حوزه ی قم توهین کند و بگوید: «بر سردر حوزه علمیه قم بنویسید سگ حیدر بشوید شیخ شدن لازم نیست!» اگر در مقابل این سخنان بیهوده موضع گیری نشود حوزه های علمیه در انجام رسالت دینی و مذهبی خود لطمه می بینند.

در پی اهانت یک مداح به حوزه ی علمیه ی قم که در حقیقت اهانت به مکتب اهل بیت (ع) محسوب می شود، مرتضی نجفی قدسی در یادداشتی چنین قلمی کرده است:

«إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا» (احزاب، آیه ۳۳)

بدرستی که پروردگار اراده فرموده است تا هرگونه رجس و ناپاکی را از شما اهل بیت عصمت و طهارت پاک بگرداند و شما را پاکیزه و مطهر برای همیشه قرار داده است.

چون تذکری در باب مداحی می خواهم مطرح کنم اولاً این آیه ی شریفه را نقل کردم تا عرض کنم بر اساس همین تعریف و توصیفی که خدای متعال در قرآن کریم از اهل بیت (ع)‌ نموده است پس بنابراین اول مداح اهل بیت خداست و دوم مداح اهل بیت (ع) هم نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله (ص) است که فرمود: «مثل‏ اهل‏ بیتی‏ کمثل‏ سفینه نوح من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق‏» مثل اهل بیت من مانند کشتی نوح است که هر کس بر آن سوار شد نجات یافت و هر کس تخلف کرد غرق شد.

ائمه ی اطهار (ع) همگی منبع علم و دانش بوده اند، پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد المدینه فلیأتها من بابها» پیغمبر اکرم (ص) فرمودند من شهر علم هستم و علی ابن ابیطالب درب آن است، پس هر کس می خواهد وارد این شهر علم شود باید از باب امیرالمؤمنین (ع) وارد شود.

امیرالمؤمنین فرمودند: «سلونی قبل ان تفقدونی» هر چه می خواهید از من سؤال کنید قبل از آنکه مرا از دست بدهید و لیکن جهالت مردم آن زمان اجازه نداد جز عده ی قلیل از خرمن دانش آن حضرت بهره مند شوند و حال آنکه دانش آن حضرت به قدری بیکران بود که فرمودند: «لو کشف الغطاء ما ازددت یقیناً» یعنی اگر تمام پرده ها کنار برود هیچ یقینی به آن حضرت اضافه نمی شود!

خوب ببینید ما یک چنین امامی داریم که در پهنه ی علم، بیکران است و تمام اسرار خلقت را و تمام دانش ها را و تمام حقایق هستی و جهان آفرینش را می داند و ذره ای از آنها را در قالب کلماتی به نام «نهج البلاغه» برای ما تبیین کرده است، آن وقت شایسته است که یک مداح در یک جلسه ی عظیم و در اوج سینه زنی بگوید: بر سر در حوزه ی علمیه ی قم بنویسید سگ حیدر بشوید شیخ شدن لازم نیست!!

این سخن قبل از آنکه توهین به حوزه ی علمیه ی قم باشد در وهله ی اول توهین به امیرالمؤمنین علی (ع) است بدین معنا که آن حضرت نعوذ بالله علم پروری و عالم پروری را دوست ندارد، سگ پروری را دوست دارد!!

در این جمله یک دنیا جهالت و نفهمی و توهین به مکتب اهل بیت (ع) نهفته است. حوزه های علمیه از عصر ائمه اطهار و زمان امام صادق (ع) و امام باقر (ع) بر اساس هدایت بشر و تبیین حقایق قرآن و عترت پایه گذاری شدند و علمای بزرگ اسلام در طول ۱۲۰۰ سال چه زحماتی را متحمل شدند تا همین فرمایشات نورانی و گهربار اهل بیت را به مردم منتقل کنند، آنوقت آن مداح با این سخن شرم آورش در حقیقت می گوید ما را به این سخنان اهل بیت نیازی نیست و شما هم نمی خواهید سالها زحمت بکشید و درس بخوانید و حقیقت دین را بفهمید، همینقدر که بگویید سگ حیدر هستم خوب است! آیا این حرفها مسخ دین و آئین نیست!

به نظرم بزرگان حوزه ها و مخصوصاً حوزه ی علمیه ی قم از کنار این حرفهای جاهلانه به راحتی نگذرند، امام صادق (ع) در زیارت اربعین می فرمایند: «و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیره الضلاله» امام حسین (ع) خون مهجه ی قلبش را در راه خدا بذل و بخشش نمود تا بندگان خدا را از جهالت و نادانی و حیرت ضلالت نجات بدهد.

فرهنگ امام حسین (ع) مبارزه ی با جهالت است، آن وقت یک مداح می گوید «سگ حیدر بشوید شیخ شدن لازم نیست»! اگر در مقابل این سخنان بیهوده موضع گیری نشود حوزه های علمیه در انجام رسالت دینی و مذهبی خود لطمه می بینند.

از دوران قدیم به یاد دارم که در مجالس امام حسین (ع) اصل برنامه با منبری ها بود و مداحان بطور مختصر قبل از منبر مداحی می کردند ولی الآن در غالب جلسات این روحانیون هستند که پیش منبری مداحان شده اند و بعضی هیئات هم صرفاً به مداحان بسنده می کنند.

بالاخره برای این وضع فکری باید کرد، چطور یک نفر تا دروس حداقلی را در حوزه ها طی نکرده باشد نمی تواند روحانی و معمم شود، برای مداحان هم باید نظم و نظامی ایجاد کنند، به لحاظ محتوایی شعر و ادبیات آنها را قوی کنند و سطح فکر و اندیشه ی آنان را بالا ببرند، حداقل آنها را ملزم کنند مقاتل صحیح را بخوانند و از خود چیزی نگویند و البته مداحی چون مانند آواز خوانی یک رشته هنری است و با صوت و نغمات همراه است برای آن هم از اساتید فن استفاده کنند، گرچه با وجود هزاران مداح در جامعه بنظر می رسد یک رشته ی مستقل حوزوی و یا دانشگاهی در دانشکده الهیات برای آن پیش بینی شود و افراد حداقل چهار سال آموزشهای علمی و عملی لازم را فرا بگیرند.

به هر حال این توهین به مکتب اهل بیت و حوزه علمیه قم در یک مجلس کوچک و دورافتاده نبوده، بلکه در یک جلسه عظیم چند هزار نفری و فیلم و کلیپ آن هم در فضای مجازی مرتب دیده می شود و شایسته است در مقابل این انحراف و گمراهی امر بمعروف و نهی از منکر شود.

مرتضی نجفی قدسی

