یادی از خدمات مرحوم استاد الهی خراسانی

در پی درگذشت این عالم فرزانه، مرتض نجفی قدسی به تبیین فعالیتهای او پرداخته است:
بسم الله الرحمن الرحیم
" والذین آمنوا و عملوالصالحات فی روضات الجنات"
مرا در منزل جانان چه امن عیش/ چون هردم جرس فریاد می دارد که بر بندید محملها
ضایعه درگذشت استاد علیاکبر الهی خراسانی موسس بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی و احیاگر دهها کتب مرجع در علوم و معارف اهل بیت علیهمالسلام، بسیار اندوهگین است.
او با کوله باری سنگین از حسنات به درگاه الهی بار یافت، تلاش چندین دهه او در حفظ و احیاء آثار بزرگان تشیع بر اهل معرفت پوشیده نیست.
بزرگمردی که فقط سی سال در محضر آیتالله العظمی میلانی تلمذ کرد و سه دوره در درس خارج اصول ایشان شرکت کرد. او همچنین از محضر آیت الله العظمی سید عبدالله شیرازی و حضرات آیات میرزا علی آقا فلسفی، میرزا جواد آقا تهرانی، سید هاشم و سید مجتبی قزوینی و سید جعفر سیدان کسب فیض کرده بود.
از مهمترین آثار علمی مرحوم الهی خراسانی، تصحیح سفینه البحار علامه مجلسی و انتشار آن در یک مجموعه ٤ جلدی که به عنوان کتاب سال هم برگزیده شد، تصحیح و تحقیق کتاب الدروس الشرعیه شهید ثانی هم توسط ایشان انجام شد و البته در دوره مدیریتشان در بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی دهها اثر گرانسنگ علمی چاپ و منتشر شد که تصحیح تفسیر روض الجنان شیخ ابوالفتوح رازی مفسر قرن ششم هجری قمری، ترجمه تفسیر جوامع الجامع طبرسی، ترجمه تأویل مشکل القرآن ابن قتیبه دینوری، تفسیر آیههای متشابه در قرآن از ابن شهرآشوب مازندرانی، امام مهدی (عج) در سخنان امام رضا(ع) از آیت الله سید محمدباقر موحد ابطحی، نصوص فی علوم القرآن، فرهنگ اصطلاحات وقف، دائره المعارف آستان قدس رضوی و دهها کتب ارزشمند در معرفی شخصیت امام رضا(ع) و انتشار آنها به بیش از ده زبان زنده دنیا از جمله آنهاست.
اینجانب از دهه ٧٠ با این این مرد بزرگ ارتباط و آشنایی داشتم و هرگاه مشهد مشرف میشدم دیدار و زیارت ایشان برایم مغتنم بود. البته در سالهای اخیر دچار کسالتهای متعددی شد و جامعه حوزوی و علمی و بنیاد پژوهشها از فیض وجودش محروم بودند اما او تا توان داشت حقا به مکتب اهل بیت علیهم السلام خدمت کرد.
امید است آستان قدس رضوی زحمات ارزشمند این مرد بزرگ را پاس بدارد و یاد و نامش را همیشه زنده نگهدارد.
عاش سعیدا و مات سعیدا
