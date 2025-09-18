به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) اعلام کرد که با بازگشت بیش از دو میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه در سال جاری، شمار دخترانی که از تحصیل محروم می‌شوند افزایش خواهد یافت.

بر اساس گزارش یونیسف، چهار سال از ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از کلاس ششم در افغانستان می‌گذرد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۵، بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار دختر نوجوان از رفتن به مدرسه برای ادامه تحصیل بازبمانند.

این نهاد در ادامه گفته است منع دختران از تحصیل عوارضی چون بیماری‌های روانی، ازدواج زود هنگام و افزایش زاد و ولد را در پی خواهد داشت.

یونیسف همچنین با اشاره به زمین‌لرزه اخیر که جان بیش از هزار کودک افغان را گرفت، بر اهمیت حضور زنان تحصیل‌کرده در بخش‌های درمانی و خدمات اجتماعی تأکید کرده است.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در پایان از طالبان خواسته است که این ممنوعیت ویرانگر آموزش دختران را لغو کند و به همه دختران افغان از کلاس اول تا دوازدهم اجازه تحصیل دهد.

