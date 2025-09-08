اتحادیه اروپا ۱۴ میلیون یورو کمک تازه به افغانستان اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) _ ابنا _ بر اساس بیانیه هیئت اتحادیه اروپا در کابل، ۶ میلیون یورو از این بودجه به برنامه تاب‌آوری اجتماعی افغانستان اختصاص یافته است؛ برنامه‌ای که از سال ۲۰۲۴ با همکاری برنامه توسعه ملل متحد، سازمان خواربار و کشاورزی و سازمان بین‌المللی مهاجرت آغاز شد و بر تقویت تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی، ایجاد معیشت‌های پایدار و کاهش وابستگی به اقتصاد غیرقانونی تمرکز دارد.

با پیوستن دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد، این برنامه اکنون به استان بادغیس افغانستان گسترش یافته و وارد سومین سال فعالیت خود شده است.

ورونیکا بوسکوویچ پوهار، کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان، گفت این کمک در زمانی حیاتی ارائه می‌شود که کشور با خشکسالی، سیل، زلزله اخیر و بازگشت مهاجران روبه‌رو است.

همچنین ۸ میلیون یورو دیگر برای حمایت از زنان و دختران اختصاص یافته که از طریق نهاد زنان ملل متحد اجرا خواهد شد و بر خدمات حفاظتی، روانی_اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی تمرکز دارد.

با این کمک، مجموع تعهدات اتحادیه اروپا در این بخش در سه سال و نیم اخیر به ۲۳ میلیون یورو می‌رسد.

اتحادیه اروپا تأکید کرده است که با وجود کاهش کمک‌های خارجی، همچنان در کنار مردم افغانستان باقی خواهد ماند.

