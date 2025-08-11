نگرانی مهاجران افغانستانی بازگشتی از آینده آموزشی دختران در افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تد چایبان، معاون اجرایی صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)، روز شنبه در بیانیهای اعلام کرد که مهاجران بازگشته به افغانستان، ممنوعیت تحصیل دختران در مقاطع متوسطه و دانشگاه را یکی از اصلیترین مشکلات پیشروی کشور عنوان کردهاند.
به گفته او، این سیاست نهتنها دختران، بلکه تمامی زنان افغانستان را از فرصتهای برابر آموزشی و شغلی محروم کرده و آینده توسعه انسانی و اقتصادی کشور را تهدید میکند.
چایبان تأکید کرد که سازمان ملل آماده همکاری با طرفهای ذیربط برای یافتن راهکارهایی عملی و قابل اجرا بهمنظور آغاز مجدد تحصیل دختران افغان است.
بر اساس آمار رسمی یونیسف، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از دو میلیون نفر از شهروندان افغانستان، عمدتاً از ایران و پاکستان، به کشور بازگشتهاند؛ گروهی که بسیاری از آنان با چالشهای جدی در حوزه معیشت، آموزش و دسترسی به خدمات اولیه مواجه هستند.
...
پایان پیام/
نظر شما